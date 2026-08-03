Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Está curada"; la fuerte revelación de Xabi Alonso sobre su polémica salida del Real Madrid

"Está curada"; la fuerte revelación de Xabi Alonso sobre su polémica salida del Real Madrid

El DT español habló de lo que fue su paso por el Real Madrid y aseguró que se "queda con las cosas positivas". Ahora, Xabi Alonso confía en tener una buena temporada al mando del Chelsea.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
Comparta en:
Xabi Alonso, director técnico de Chelsea.
Xabi Alonso, director técnico de Chelsea.
Foto: AFP

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea y expreparador del Real Madrid, aseguró que la "cicatriz" por su salida del club blanco "está curada" y que se queda "con las cosas positivas".

"Afortunadamente, no hay demasiadas cicatrices en mi carrera, así que tengo una cicatriz, pero esto se cura. Ahora está curada y estoy muy motivado y decidido a disfrutar este siguiente paso como lo hice cuando empecé en Madrid", afirmó en una entrevista publicada este domingo por 'The Athletic'.

Vozinha arribó a Santiago de Chile y cientos de aficionados acudieron al aeropuerto.
Gol Caracol

En Chile se armó la fiesta por la llegada de Vozinha para firmar con Colo Colo

River Plate vs. Rosario Central - Liga de Argentina.
Gol Caracol

River Plate perdió 0-1 con Rosario Central y completó un alarmante registro inédito en su historia

Xabi Alonso tomó el mando del Chelsea después de su breve experiencia en el Real Madrid, comenzada en mayo de 2025 y terminada en enero de 2026.

Xabi Alonso, director técnico del Chelsea.
Xabi Alonso, director técnico del Chelsea.
Foto: AFP

"Mirando hacia atrás, me quedo con las cosas positivas y con las que no funcionaron. He sido muy crítico conmigo mismo, pensando en lo que podría haber hecho mejor porque no salió como esperaba", dijo.

"En cuanto a cosas positivas, hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no, tanto a nivel de juego como de gestión del grupo. Es una mezcla de todo", añadió Xabi Alonso.

Publicidad

En estos meses sin equipo, Xabi se enfocó en sí mismo. "Principalmente fue para recuperar energía, porque como entrenador tienes que estar lleno de energía para poder tirar del resto. Es muy importante transmitir esa pasión, ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento, en cada plan de partido. Utilicé ese tiempo sobre todo para eso", contó.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad