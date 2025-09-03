Jhon Arias sorprende con impensada estadística; está entre los cinco mejores de la Premier League

Buenas noticias para Jhon Arias en territorio inglés. El jugador colombiano apareció en un portal de estadísticas deportivas como uno de los que más tacleadas ha hecho en lo que va de la liga. En concreto, se ubica en la quinta posición en ese registro.

Arias, que no ha tenido el mejor comienzo en su equipo, el Wolverhampton, ha realizado 10 tacleadas en los partidos de liga que ha jugado, solo viéndose superado por Tyrick Mitchell del Crystal Palace que lidera la estadística con 14 tacleadas, le siguen Matts Wieffer del Brighton, Elliot Anderson del Nottingham Forest y Moisés Caicedo del Chelsea, los tres con 12 tacleadas.

El mediocampista 'cafetero' arribó a los 'Wolves' luego de un paso triunfal por el Fluminense de la liga brasileña. En ese país fue campeón de Copa Libertadores en el año 2023 y campeón de Recopa Sudamericana en 2024. Además, es recordado como leyenda del club 'carioca' gracias a su entrega y nivel futbolístico que mostró durante su estancia. Allí, Jhon Arias anotó 47 goles y dio 55 asistencias en los 230 partidos que jugó.

Ahora, en el conjunto naranja, lleva cuatro partidos en cancha, en los que ha sumado 227 minutos. Sin embargo, los hinchas y analistas que siguen al equipo hablan de que el aporte de Arias no ha sido el esperado hasta el momento. Y es que el colombiano fue contratado por la dirigencia para que reemplazara a Matheus Cunha, gran figura del club durante varios años y que fue traspasado al Manchester United, pero hasta ahora, el ex jugador del Fluminense no ha tenido el impacto que se esperaba a su llegada a la mejor liga de Europa.

Jhon Arias frente al Bournemouth. AFP.

Críticas hacia Jhon Arias

Uno de los que lo criticó más recientemente fue una leyenda del club, Andy Thompson, quien afirmó:

"Esperaba un poco más de él, Arias. Sé que viene de otra liga y de otro país. Pero pensé que se adaptaría un poco más rápido y sería más influyente en la cancha para nosotros.

Ahora mismo está un poco disperso, ¿no? Se le ve un poco indiferente. Para mí, tiene que involucrarse más. Tiene que ofrecernos más. Tiene ritmo y habilidad, y lo trajeron al club por algo. Pero ahora mismo no veo qué puede aportarnos en el futuro. Porque cuando tengamos el balón, debería ser una vía de escape para nosotros, de una forma u otra."

Por ahora, el recorrido de Jhon Arias por la Premier League no ha sido el ideal, pero distinciones como el ser uno de lo que más aporta defensivamente en la liga, hacen ver que su influencia en los 'wolves' es buena y que puede mejorar aún más en otros aspectos con el pasar del tiempo. Recordemos que Arias desempeñó un papel clave en la clasificación de su conjunto a la tercera ronda de la copa de la liga, no dejándose nada en el campo y siendo uno de los motores del ataque, por lo que su evolución en el equipo solo puede crecer.