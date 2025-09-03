"Los bolivianos están ilusionados, saben que tienen un reto importante en Barranquilla"

En diálogo con Gol Caracol, el volante Daniel Cataño, exjugador de Millonarios, hoy en Bolívar de La Paz, se refirió a la selección boliviana que se enfrentará este jueves a la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Cataño llegó al conjunto paceño, luego de su salida del equipo 'embajador', en busca de un nuevo reto en su carrera profesional. Con Bolívar ya lleva 11 partidos jugados en los que ha hecho cuatro goles y ha dado cinco asistencias en todos los torneos que ha jugado.

Daniel Cataño analizó a Bolivia, rival de Colombia

Daniel Cataño, jugador colombiano en Bolívar de La Paz AFP

El jugador de 33 años habló para los micrófonos de Gol Caracol sobre sus compañeros de club que integran la Selección de Bolivia y que conoce muy bien.

“Hay varios jugadores del club que van a estar en la selección. Está Carlos Lampe, un gran arquero, la cuota de experiencia del equipo. Es un portero de mucha categoría que lleva años aportándole al fútbol boliviano y a la selección, en especial”.

Y agregó: “También nos encontramos con compañeros más jóvenes que hacen parte de este proceso, como Yomar Rocha, Ervin Vaca, Robson y Paz. Son futbolistas que se suman a esta mezcla entre experiencia y juventud que ha implementado el cuerpo técnico, y que ya empieza a dar resultados”.

El volante, con pasado en Deportes Tolima, Medellín, Bucaramanga, entre otros clubes del fútbol colombiano, también resaltó la experiencia de otros integrantes del conjunto boliviano.

“Jugadores que ya habían estado antes, como ‘Tonino’ Melgar, que es un poco más veterano, y Sagredo, serán importantes. Son futbolistas muy técnicos; en el caso de ‘Tonino’, es un crack. Robson, con la pelota, también es un excelente jugador, mientras que Rocha es un lateral de ida y vuelta, con gran proyección. Además, Ervin y José, que ya habían vestido la camiseta de la selección, combinan juventud con experiencia y seguramente se jugarán el todo por el todo en esta fecha eliminatoria”.

Precisamente, tras su nueva experiencia en el futbol de ese país, el jugador de 33 años habló de las sensaciones de los bolivianos antes de enfrentar a la 'tricolor' y su posibilidad de ir al Mundial. "Acá los bolivianos están ilusionados, saben que tienen un reto importante, que tienen dos partidos que son muy difíciles, saben que ir a Barranquilla no es fácil, luego recibir a Brasil acá, si bien está el tema de la altura, pero todos sabemos cómo son los brasileros, entonces ellos están con esa cuota de esperanza.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Colombia y Bolivia se medirán este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El duelo, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, comenzará a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión de Gol Caracol.