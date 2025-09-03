Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Óscar Cortés llega con ambición a España; "el equipo está en condiciones de hacer historia"

Óscar Cortés llega con ambición a España; "el equipo está en condiciones de hacer historia"

El colombiano Óscar Cortés fue presentado como nuevo jugador del Sporting de Gijón de la segunda división española y habló acerca de lo que espera conseguir esta temporada con el club.

Óscar Cortés, en su presentación con el Sporting
Óscar Cortés, en su presentación con el Sporting
Foto: X/ @RealSportingENG
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:46 a. m.