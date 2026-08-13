Jhon Arias: "Toda ayuda cuenta en el Chocó, no hemos terminado la labor, estamos en el comienzo"

Jhon Arias ha liderado junto con su esposa Alejandra Ayala una campaña en pro de los damnificados por el terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro el departamento del Chocó. Tras ocurrir la tragedia, el futbolista del Palmeiras y de la Selección Colombia se puso 'manos a la obra' para tratar de enviarle ayuda a sus paisanos.

El extremo chocoano ha vivido días difíciles, tal cual confesó en charla exclusiva con Noticias Caracol, este jueves. De otro lado, manifestó que está contento por cómo se ha movilizado la gente luego de que lanzaran esta iniciativa de enviar personal especializado e insumos médicos a su tierra natal en aviones privados.

"Creo que es un momento difícil, son días difíciles y creo que es difícil encontrar palabras para todo lo que se vive en el Chocó. Más allá de todo lo ocurrido, quedan secuelas psicológicas, recuperándonos poco a poco, esta catástrofe nos ha demostrado esta capacidad de solidaridad que tenemos nosotros los colombianos. Contentos con la campaña, como se ha movilizado la gente", se le escuchó decir a Arias Andrade.

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El internacional con la 'tricolor' volvió a resaltar, que más allá de las palabras de aliento hacia los damnificados por el movimiento telúrico que sacudió el país el pasado lunes 10 de agosto, volvió a reiterar que lo más importante es la acción; contribuir y ayudar.



Jhon Arias es gran figura con Palmeiras. Foto tomada del X de @Palmeiras

"Es importante, más allá de las palabras, acciones; eso me motivó; manos a la obra, desde el momento cero en que ocurrió en el incidente. En el Chocó es difícil las ayudas, es un territorio un poco olvidado, es importante que la personas supieran que tenían una mano amiga, que los apoyan a la distancia. No es algo que ha quedado ahí, nos queda mucho por ayudar, esta labor que hemos tomado a pecho, requiere mucho de nosotros, la gente tiene esa esperanza de que por medio lo que uno puede visibilizar, toda esta catástrofe sea más amena", añadió Arias en la entrevista con la periodista Marina Granziera.

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Más declaraciones de Jhon Arias

- Las ayudas que ha llegado al Chocó

"Sí, algunas cosas llegaron, más que todo la ayuda aérea y quedan por llegar algunos camiones que estábamos gestionando. Ahora, hay un nuevo punto de acopio en Cartagena con algunos futbolistas de la región, estamos intentando hacer otra ayuda desde Medellín. Toda ayuda cuenta, no hemos terminado labor, estamos en el comienzo".

- El apoyo que ha recibido en Palmeiras

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"Bien, la verdad que bien. Les he agradecido porque desde el primer momento me han mostrado ese apoyo, me han abierto las herramientas posibles acá, han movilizado ayudas desde acá, el pueblo brasileño me ha ayudado. Ellos a la distancia sienten ese dolor, lo difícil que puede ser y tratan de ayudar".

- ¿Qué necesita la gente del Chocó?

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"Toda ayuda cuenta, necesitamos de todos. Se necesitan insumos médicos, productos como medicamentos, comida, se necesitan colchones, colchonetas, alimentos no perecederos, agua. El agua en el Chocó no es potable. Toda ayuda cuenta, hay muchos lugares en los cuales puede llevar su donación por muy pequeña que sea, cambia la realidad de muchas personas. Se necesitan productos para los bebés, niños; toda ayuda será bienvenida y valorada por esas personas".