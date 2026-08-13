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Gol Caracol  / Ciclismo  / La Vuelta a Colombia 2026 canceló la sexta etapa; ¿qué pasará con lo que resta de carrera?

La Vuelta a Colombia 2026 canceló la sexta etapa; ¿qué pasará con lo que resta de carrera?

La Federación Colombiana de Ciclismo emitió un extenso comunicado en el que explicó la decisión que se tomó con la jornada del jueves de la Vuelta a Colombia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Imagen de referencia de la Vuelta a Colombia 2026
Imagen de referencia de la Vuelta a Colombia 2026
Federación Colombiana de Ciclismo

La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la Vuelta a Colombia 2026 confirmaron la cancelación de la sexta etapa de la competencia, como consecuencia de la situación que atraviesa el país tras el terremoto registrado recientemente.

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La decisión fue tomada luego de realizar diferentes evaluaciones junto con las autoridades viales y los actores involucrados en la carrera, teniendo como principal prioridad la seguridad y el bienestar de los ciclistas, equipos, integrantes de la organización, autoridades, medios de comunicación y demás miembros de la caravana.

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Uno de los principales factores que llevó a la suspensión de la jornada fue la situación de las vías en la zona y la necesidad de preservar el corredor vial que conecta a los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda. Se trata de una ruta estratégica para la movilidad de pasajeros, el transporte de mercancías, la atención de emergencias y la conexión entre diferentes regiones del país.

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La Federación Colombiana de Ciclismo también expresó su solidaridad con las comunidades afectadas por el movimiento sísmico y reconoció el trabajo de las autoridades, organismos de socorro, entidades territoriales y demás instituciones que actualmente atienden la emergencia.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre la continuidad de la Vuelta a Colombia 2026. Durante las próximas horas, se llevarán a cabo nuevas reuniones y evaluaciones para determinar si la competencia puede continuar con las etapas restantes o si, debido a las condiciones actuales, se da por terminada.

Diego Camargo, líder de la Vuelta a Colombia 2026
Diego Camargo, líder de la Vuelta a Colombia 2026
Federación Colombiana de Ciclismo

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La determinación será tomada de manera conjunta entre los diferentes actores de la carrera, en coordinación con las autoridades competentes y teniendo en cuenta aspectos como las condiciones de seguridad, el estado de las carreteras, las necesidades de movilidad de las regiones afectadas y las garantías para todos los integrantes de la caravana.

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La organización aseguró que cualquier decisión definitiva será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo y de la Vuelta a Colombia.

Por el momento, la prioridad está puesta en la seguridad de las personas y la atención de las comunidades afectadas por el terremoto.

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