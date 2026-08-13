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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna, notificado de un cambio de última hora en Fluminense; ya se hizo oficial

Kevin Serna, notificado de un cambio de última hora en Fluminense; ya se hizo oficial

El presente en 'Flu' no es el mejor, lo que llevó a tomar drásticas medidas y el extremo colombiano, Kevin Serna, debe estar atento a lo que se avecina.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense, en un partido del Brasileirao
Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense, en un partido del Brasileirao
AFP

El Fluminense de Brasil anunció este jueves la salida del técnico argentino Luis Zubeldía, tras ocho partidos oficiales sin triunfos y mientras el equipo de Rio de Janeiro disputa los octavos de final de la Copa Libertadores. El Tricolor empató el martes 0-0 como local contra el Independiente de Rivadavia de Argentina por la ida del torneo continental, con lo que no gana un juego por los puntos desde fines de mayo.

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"Luis Zubeldía no está más al frente del comando técnico del equipo", informó en una nota el Fluminense, que agradeció al entrenador de 45 años "toda la dedicación a lo largo del trabajo". Asume como interino el ayudante técnico permanente Marcao, exídolo del club como jugador.

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Dirigirá al Fluminense en su próximo partido el sábado contra el Palmeiras del colombiano Jhon Arias, como local en el Maracaná por el Brasileirao. El Fluminense jugará el 18 de agosto la vuelta de octavos por la Libertadores contra Independiente de Rivadavia. Extécnico del Sao Paulo, Zubeldía asumió en el Fluminense en septiembre de 2025 y lo clasificó para la Libertadores.

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Pero terminó ese año con una eliminación contra Vasco da Gama en la semifinal de la Copa de Brasil. En 2026, perdió la final del campeonato Carioca contra el Flamengo y sufrió otra eliminación contra el Vasco por la Copa de Brasil.

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¿Cómo han sido los últimos encuentros del equipo brasilero Fluminense?

En sus últimos ocho encuentros, el equipo del colombiano Kevin Serna no ha tenido los mejores resultados, pues en estos el equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía ha presentado 7 empates , 1 derrota y 0 victorias.

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En sus encuentros empato ante los equipos de: Independiente Rivadavia 0-0 por Copa Libertadores, Botafogo 1-1 en el Brasileirão, Vasco da Gama 0-0 en el duelo de ida de la copa local. Bahía: 0-0 en liga. Grêmio: 1-1 como visitante en liga. RB Bragantino 1-1 jugando en el Maracaná. y ante Cruzeiro 1-1 en la Serie A brasileña.

Entre tanto en su derrota fue por parte del Vasco da Gama 3-1, en el Estadio Maracaná por los octavos de final (vuelta) de la Copa de Brasil 2026.

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