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Gol Caracol  / Se acabó la novela con Ferran Torres; hay decisión final entre Barcelona y PSG

Se acabó la novela con Ferran Torres; hay decisión final entre Barcelona y PSG

Ferran Torres, autor del gol de España en la final del Mundial 2026, era uno de los elegidos por el PSG para reforzar su ataque, pero Barcelona no lo quería dejar ir.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Ferran Torres
Ferran Torres; jugador de la Selección de España
Fotografía de: AFP

El Barcelona y el PSG han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Ferran Torres, autor del gol que hizo campeona del mundo a España este verano, por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, según informaron varios medios y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

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Los clubes intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas con la intención de cerrar el traspaso este fin de semana.

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Las negociaciones se han resuelto en cuestión de días. El Barcelona conoció la semana pasada la firme decisión del delantero de Foios (Valencia) de fichar por el PSG y, tras rechazar una primera oferta de 40 millones fijos y 10 más en variables, la operación rondará los 50 millones de euros garantizados.

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Ante la inminencia del acuerdo, el Barcelona liberó a Ferran de incorporarse a los entrenamiento el pasado miércoles, como hicieron el resto de campeones del mundo. El internacional español, que terminaba contrato el 30 de junio de 2027, se reencontrará en París con Luis Enrique Martínez, quien ya apostó por él como seleccionador.

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero 'azulgrana' con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphael Dias 'Raphinha'.

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Pero pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, el internacional español no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener.

Ferran Torres Barcelona
Ferran Torres celebra gol con Barcelona
AFP

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En paralelo, el 'cojunto cule' ha fichado este verano a los extremos Anthony Gordon, de 25 años, Karim Adeyemi, de 24, y Jesse Bisiwu, de 18, hasta 2031. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el delantero argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético Madrid a negociar.

Por el momento, Flick no cuenta con un delantero centro puro en la plantilla y en la pretemporada ha probado al internacional egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años. En paralelo, el Barcelona se encuentra en plenas negociaciones con el Manchester City para fichar al centrocampista Rodrigo Hernández, que termina contrato en junio de 2027 y ya ha elegido al proyecto 'azulgrana'.

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Por otra parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique, es un gran valedor del futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.

En París, Ferran competiría a priori por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, aunque el equipo francés también ha fichado este verano al atacante Maghnes Akliouche 50 millones de euros.

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