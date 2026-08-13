Jude Bellingham y el "sueño" que cumplió en el Real Madrid, gracias a José Mourinho

Jude Bellingham, centrocampista internacional inglés del Real Madrid, reconoció que es un "sueño" trabajar con un entrenador como el portugués José Mourinho, y afirmó que tiene "buenas sensaciones" tanto con el nuevo técnico como con los nuevos fichajes del equipo para esta temporada.

El inglés, que ha sido el último en llegar tras disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , con la Selección de Inglaterra. Habló este jueves sobre el nuevo proyecto del equipo en una entrevista concedida a los medios del club.

“El Mundial fue una experiencia muy buena para mí y para mis compañeros de Inglaterra. Sin embargo, me encuentro listo para volver y competir con mis compañeros del Real Madrid. Ojalá podamos ganar”, aseguró.

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Bellingham se incorporó el miércoles a la pretemporada del 'conjunto blanco' y participó en una sesión preparatoria junto a los demás jugadores que no fueron convocados para disputar el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo en Riazor, el cual fue de gran agrado para los integrantes del 'cojunto merengue' tras ganar 1-0: “Estoy corriendo mucho, con el calor, y estoy haciendo mucho fútbol con mis compañeros.



Es difícil, pero es bueno para disfrutar. Este sufrimiento me gusta mucho”, dijo sobre su vuelta al trabajo. En cuanto al caso de su nuevo entrenador, el portugués Mourinho, admitió que es un sueño trabajar con él, ya que existe una vinculación previa.

Jude Bellingham y José Mourinho fotografías de: AFP

“Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Sólo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es”, agregó el centro campista. Por último, anunció una buena temporada para el equipo, y valoró su experiencia con el paso de los años.

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“Ahora soy un poco más hombre y tengo más experiencia. Tengo buenas sensaciones para esta temporada con los nuevos fichajes y el entrenador", finalizó.