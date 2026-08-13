¿Richard Ríos transferible en Benfica?; su reemplazo sería otro colombiano

La ventana de transferencias en Europa está en pleno apogeo, los principales clubes miran el mercado no sólo para concretar el arribo de nuevas figuras, sino para darle el paso también a ciertas salidas. En este último aspecto, un equipo en Portugal habría puesto como transferibles a tres jugadores, uno de ellos un colombiano. El nombre en cuestión es Richard Ríos, quien milita en Benfica.

El volante antioqueño está afrontando su segunda campaña en las 'águilas', tras ser fichado en agosto del 2026 por una cantidad cercana a los 30 millones de euros; siendo en ese tiempo una de las compras más caras en la historia del club portugués. Pero en la actualidad, el presente del internacional con la Selección Colombia apunta a que su continuidad no es clara, tanto así que su marcha no sería descabellada.

¿Richard Ríos transferible en Benfica?

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Las últimas novedades que se reportan desde el 'viejo continente' es que el exPalmeiras es uno de los tres jugadores transferibles en el equipo que dirige Marco Silva. Benfica habría puesto en el mercado de pases a Richard Ríos, el defensor bosnio Amar Dedic y al arquero ucraniano, Anatolii Trubin.



Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

De acuerdo con el periodista Bruno Andrade, en 'CNN Portugal', el elenco portugués puso a Ríos Montoya con el cartel de negociable y que hasta los agentes del mediocampista ya se encontrarían en tierras lusitanas para tratar de destrabar su salida. Agregó el comunicador que la directiva del Benfica, y el DT Marco Silva, no se opondrían a su marcha.

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Pero ahí no paran las novedades, ya que en caso de que se dé la partida de Richard Ríos del Benfica, el equipo 'encarnado' ya tendría el punto de mira en otro centrocampista de nuestro país: Gustavo Puerta, quien milita en Racing de Santander y que está tasado en 20 millones de euros, cifra fijada a su claúsula de rescisión.

Ahora, sólo quedan esperar si esto son simples rumores de la ventana de transferencias en Europa, o si Ríos Montoya cambiaría de aires en la temporada 2026/2027.