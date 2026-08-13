¿Por qué la Selección de Países Bajos eligió a Xavi Hernández como su nuevo entrenador?

El anuncio de Xavi Hernández como nuevo seleccionador de Países Bajos consolida el viaje ideológico de vuelta más simbólico del fútbol moderno, uniendo de nuevo la cuna del 'Fútbol Total' con La Masia a través de la herencia de Johan Cruyff.

Tras firmar un contrato que lo vincula a la 'oranje' hasta el Mundial de 2030, el técnico catalán asume el reto de recuperar el sello de una selección histórica utilizando el mismo dogma que defendió con vehemencia durante su etapa en el Barcelona, primero como jugador y después como entrenador.

La influencia de Cruyff y la escuela holandesa

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"Me formé en la cantera, con una fuerte influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels. Y Van Gaal y Rijkaard también tuvieron una influencia en mí como entrenador y jugador. Siento una conexión especial con el fútbol neerlandés. Se podría decir que soy un poco hijo suyo", explicó Xavi después de que la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) anunciara este miércoles que él sería el nuevo seleccionador.



La llega del preparador egarense al banquillo 'oranje' traza una línea recta con el legado de Cruyff, el ideólogo del mítico 'Dream Team', aquel Barcelona de principios de los noventa que transformó la historia del club catalán y maravilló al mundo con su fútbol de ataque, posesión y alta circulación de balón.

El balón como obsesión

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Aquel estilo que importó hace 35 años algunos conceptos innegociables de la escuela neerlandesa ya se ha convertido de forma indiscutible en el ADN Barcelona. Y tiene en Xavi uno de sus principales acólitos.

"Sufro si mi equipo no tiene el balón. Ya me pasaba como jugador. Lo que quiero como entrenador es que mi equipo tenga el dominio en el juego, y dominas el juego cuando tienes la pelota. Así me he criado tanto en el 'Barca' como en la selección. Mi idea es: presión alta, posesión, no especular e ir siempre al ataque, porque cuantas más oportunidades creemos más oportunidades tendremos de ganar", razona.

Xavi Hernández, director técnico del Barcelona. JOSEP LAGO/AFP

El reto de Xavi hasta 2030

Tras conquistar una Liga y una Supercopa de España con el 'cojunto cule'y tomarse dos años sabáticos, Xavi regresa al banquillo para tomar el control de Países Bajos con la misión de devolver el estilo asociativo y la ortodoxia posicional a un país que inventó conceptualmente el juego de espacios.

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El objetivo no es solo que la 'oranje' vuelva a enamorar con su fútbol sino que también vuelva a ser competitiva y pueda aspirar a la Eurocopa 2028 y al Mundial 2030. Y es que el palmarés de la mítica Holanda no ha estado casi nunca a la altura de su juego ni del talento de sus estrellas, con el campeonato de Europa de 1988 como único éxito deportivo.

Barcelona y Países Bajos como eternos vasos comunicantes

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Xavi Hernández tendrá como técnico asistente a Patrick Kluivert, con quien ya coincidió como futbolista en el vestuario del 'conjunto azulgrana'. Y asume el banquillo de una selección que, en sus últimos ciclos bajo la dirección de Louis van Gaal o Ronald Koeman, alternó equipos con un estilo de fútbol más ofensivo y bloques más pragmáticos y replegados.

Precisamente Van Gaal fue quien hizo debutar en el primer equipo del Barça a Xavi, que luego explotaría de la mano de otro neerlandés como Frank Rijkaard. Y Koeman fue quien le cedió el testigo en el banquillo del Camp Nou, tal como ha sucedido ahora con la selección.

La eterna conexión Barça-Holanda se prolonga en la historia con la llegada del exjugador y entrenador azulgrana a la 'oranje' para recuperar el 'cruyffismo' como seña de identidad de los Países Bajos.