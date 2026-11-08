Sigue polémica por escalofriante patada a Jhon Arias, en Vasco da Gama vs Palmeiras

La fuerte entrada que recibió Jhon Arias durante el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil entre Vasco da Gama y Palmeiras continúa generando reacciones en el fútbol brasileño. La acción sobre el colombiano abrió el debate sobre las decisiones arbitrales, especialmente por la gravedad de la infracción y que el responsable no hubiera recibido una tarjeta roja.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, quien, aunque aseguró que había intentado mantenerse al margen de las discusiones arbitrales, terminó cuestionando la atención que recibió la jugada. El técnico portugués hizo una comparación con otra acción polémica protagonizada por Barboza y pidió que los medios de comunicación le dieran la misma importancia al golpe sufrido por su futbolista.

Publicidad

"Casi me prometí a mí mismo que no hablaría del arbitraje, pero voy a hablar de la prensa. Quiero ver si informan sobre el incidente de Arias como informaron sobre el incidente de Barboza respecto al posible penalti. Perdí una Libertadores en una situación similar. 'Ah, pero faltó intensidad', miren cómo terminó la pierna de Arias", expresó el entrenador, quien también reconoció que el árbitro tuvo aciertos y errores durante el compromiso.

Jhon Árias.. era lance para expulsão, quero ver vascaíno chorar por conta de arbitragem. pic.twitter.com/H3Wg1uYZwh — Eric Gabriel (@Ericgabriell__) November 8, 2026

Publicidad

Desde el análisis arbitral, Renata Ruel, especialista de 'ESPN', fue contundente al evaluar la acción contra el extremo colombiano. Para la experta, la intervención del VAR era necesaria, pues consideró que el juez central debía revisar las imágenes para modificar su decisión y sancionar al futbolista del conjunto carioca con la máxima amonestación.



"El VAR tenía que haber sugerido la revisión, y el jugador del Vasco debería haber sido expulsado", fue el concepto de Ruel sobre una jugada que rápidamente se convirtió en uno de los principales temas de conversación después del encuentro.

Por su parte, 'Globo Esporte' también se refirió a la infracción y coincidió con la interpretación de que la entrada reunía las condiciones para una expulsión. El reconocido medio brasileño fue claro en su valoración: "Entrada con todos los elementos para la aplicación de la tarjeta roja".

Publicidad

De esta manera, la acción sobre Arias sigue bajo la lupa en Brasil, a pesar de la clasificación de Palmeiras a la final de la Copa de Brasil, donde se enfrentará contra Gremio, un torneo importante en dicho país porque dará un premio de 14 millones de dólares, una alta suma para los clubes.