Jhon Córdoba, enganche y al fondo: vea acá su gol en Krasnodar vs. CSKA Moscú

Jhon Córdoba volvió a reportarse en el tablero con Krasnodar, esta vez en el marco de la Copa de Rusia. El delantero colombiano convirtió lo que fue el 3-0 parcial de su escuadra frente al CSKA Moscú, este martes 17 de marzo.

El atacante de la Selección Colombia anotó su tanto a los 58 minutos, aprovechó su velocidad para quedarse con la esférica al borde del área, luego enganchó a su marcador y lo dejó en el camino, y a continuación definió con pierna derecha, a la salida del arquero rival.

Este compromiso es válido por la vuelta de las semifinales de la Copa de Rusia.



Vea acá el gol de Jhon Córdoba con Krasnodar vs. CSKA Moscú: