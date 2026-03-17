Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba, enganche y al fondo: vea acá su gol en Krasnodar vs. CSKA Moscú

Jhon Córdoba, enganche y al fondo: vea acá su gol en Krasnodar vs. CSKA Moscú

El delantero colombiano aprovechó su velocidad, luego enganchó a su marcador y lo dejó en el camino, y a continuación definió con pierna derecha, a la salida del arquero rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
Jhon Córdoba celebra gol con el Krasnodar.
Jhon Córdoba celebra gol con el Krasnodar.
Krasnodar Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad