Jhon Córdoba, enganche y al fondo: vea acá su gol en Krasnodar vs. CSKA Moscú

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Jhon Córdoba volvió a reportarse en el tablero con Krasnodar, esta vez en el marco de la Copa de Rusia. El delantero colombiano convirtió lo que fue el 3-0 parcial de su escuadra frente al CSKA Moscú, este martes 17 de marzo.
El atacante de la Selección Colombia anotó su tanto a los 58 minutos, aprovechó su velocidad para quedarse con la esférica al borde del área, luego enganchó a su marcador y lo dejó en el camino, y a continuación definió con pierna derecha, a la salida del arquero rival.
Este compromiso es válido por la vuelta de las semifinales de la Copa de Rusia.
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