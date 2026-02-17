"Jhon Durán preocupa, no aprovecha ese don de jugar al fútbol; le va a tocar irse a la UFC"

En las últimas horas se conocieron unas imágenes de un partido de preparación entre Zenit y Krasnodar y más allá del desarrollo del juego, lo que impresionó en Colombia fue ver a Jhon Durán enfrascado en una disputa con un defensor rival, al que terminó aperecollando y lanzándole algunos golpes. A los pocos instantes, llegaron hasta el área jugadores de bando y bando, entre ellos el cartagenero Wilmar Barrios.

El hecho no tardó en tener resonancia en nuestro país y así fue uno de los temas que trataron en 'Jugada Maestra', de 'Ditu'. El que opinó al respecto fue Javier Hernández Bonnet, quien comentó que "yo estoy preocupado, yo pensaba que el cambio de clima le iba a favorecer a Jhon Jáder Durán y resulta que no. Hoy es el escándalo. ¿Quién le puede poner el cascabel al gato y decirle a ese muchacho lo más lindo que le ha dado la vida que es poder jugar bien al fútbol? Viene desperdiciando la ocasión de hacer del fútbol una fortuna, porque no hay jugadores técnicamente como él. No sé si se equivocó de deporte, pero si es así, es mejor que vaya a la UFC".

Jhon Durán, delantero colombiano de Zenit de San Petersburgo, discutió con jugador de Krasnodar, en partido preparatorio Captura de pantalla de video

En el mismo orden de ideas; nuestro director general también agregó que "Durán no sabe controlar la ira. En todos los equipos por donde anduvo, ha tenido inconvenientes. Ese no es un caso aislado. Suena un poco duro, pero que es real, lo que está haciendo él es acumular un montón de faltas que lo hacen un indeseable".

Sobre el mismo particular, el que se sumó al debate fue el profesor Nelson Gallego, quien complementó y apuntó sobre el antioqueño que "estoy seguro de una cosa, Durán no habla de fútbol con nadie, ni con el papá, ni con el hermano, ni con el técnico. Y ahí, él debe escuchar a alguien. El muchacho está convencido que es un guapo, que es un varón, está equivocadísimo".



Hay que indicar que el nacido en Zaragoza fue transferido en el reciente mercado de fichajes desde el Fenerbahçe, de Turquía, en donde pasó solamente seis meses y se tienen expectativas de que el cambio de aire lo ayudé a mejorar en el aspecto profesional encontrando una estabilidad. A sus 22 años, el atacante colombiano ha jugado en Envigado, Chicago Fire, de la MLS; Aston Villa, de Inglaterra; y Al Nassr, de Arabia, que se agregan a su reciente paso por el balompié turco y su arribo a Rusia.