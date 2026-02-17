Junior vs. América, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay I-2026, ONLINE

Junior de Barranquilla quiere que el carnaval se extienda un poco más. Este miércoles 18 de febrero, por la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026, recibe al América de Cali en uno de los juegos más llamativos. Y es que cuando se enfrentan esta clase de equipos, que son históricos y grandes en el fútbol colombiano, el país se paraliza y esta vez no va a ser la excepción.

El estadio Romelio Martínez, que recibió varios conciertos en el marco de las celebraciones en 'La Arenosa', abre sus puertas para que miles de hinchas disfruten de este partidazo. Eso sí, los 'diablos rojos' quieren amargarle la fiesta a los locales, que no alarguen sus festividades y, de paso, mantenerse en el exclusivo grupo de los ocho, soñando con los cuadrangulares.

Por otro lado, los dirigidos por Alfredo Arias no tienen margen de error y necesitan ganar para no perderle pisada a los de arriba. Razón por la que el espectáculo está asegurado y no van a faltar las emociones, menos cuando hay jugadores de alta calidad como Luis Muriel, Teófilo Gutiérrez, Jermein Peña, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Jorge Valencia, entre otros.



¿A qué hora es Junior vs. América, por la Liga BetPlay I-2026?

Día: miércoles 18 de febrero.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

Jornada: fecha 7.

Transmisión: WIN Sports (televisión cerrada).

Junior de Barranquilla visita al Pereira por la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026. X de @JuniorClubSA

Resultados de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay I-2026

Junior 0-2 Tolima

Millonarios 1-2 Junior

Pereira 2-3 Junior

Junior 3-0 Boyacá Chicó

Once Caldas 2-1 Junior

Resultados de América de Cali en la Liga BetPlay I-2026

América 3-0 Internacional de Bogotá

Boyacá Chicó 0-1 América

América 1-1 Once Caldas

Nacional 2-1 América

América 1-0 Santa Fe

América de Cali venció a Boyacá Chicó, por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026 Twitter de América de Cali

Último enfrentamiento entre Junior y América

El pasado 4 de diciembre de 2025, por la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, el 'tiburón' venció 2-1 a los 'escarlatas', en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, los goles fueron obra de Jermein Peña y Didier Moreno, para el local, mientras que Jose Escobar infló las redes para la visita. Recordemos que Junior fue campeón en ese semestre.