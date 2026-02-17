Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. América, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay I-2026, ONLINE

Junior vs. América, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay I-2026, ONLINE

El cierre de la fecha siete está a cargo de un partidazo entre dos históricos como Junior de Barranquilla y los 'diablos rojos', en el estadio Romelio Martínez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Junior de Barranquilla recibe a América de Cali, por la fecha siete de la Liga BetPlay I-2026
Archivo de Colprensa / Twitter de Junior

