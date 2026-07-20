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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional vs. Tigres FC; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa BetPlay 2026

Atlético Nacional vs. Tigres FC; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa BetPlay 2026

Este martes vuelven las acciones de la Copa BetPlay 2026, y Atlético Nacional se enfrentará a Tigres. ¡Agéndese y no se pierda este compromiso por la ida de la Fase 1B!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Atlético Nacional se enfrenta a Tigres por la Copa BetPlay 2026.
Atlético Nacional se enfrenta a Tigres por la Copa BetPlay 2026.
Tomada del X de @nacionaloficial

Las acciones de la Copa BetPlay 2026 retornan este martes 21 de julio con la Fase 1B, y uno de los equipos que tendrá competencia es Atlético Nacional. El ‘verdolaga’, ahora bajo la dirección de Lucas González, enfrentará a Tigres Fútbol Club.

Recordemos que esta etapa del certamen la jugarán los ocho clubes que disputaron las finales de la Liga I y las ocho escuadras que jugaron los cuadrangulares del Torneo BetPlay I-2026. El duelo de ida entre ‘verdolagas’ y ‘felinos’ se llevará a cabo en el estadio Cincuentenario.

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Bajas importantes en Atlético Nacional

Para este duelo de Copa BetPlay, Lucas González no podrá contar con Alfredo Morelos. El reporte médico entregado por la institución verde paisa indica que el delantero presenta “una intoxicación alimentaria” y “retornará a los entrenamientos” este 21 de julio.

Alfredo Morelos y Edwin Cardona, referentes de Atlético Nacional.
Alfredo Morelos y Edwin Cardona, referentes de Atlético Nacional.
Twitter de Atlético Nacional

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Tampoco estará disponible Cristian ‘Chicho’ Arango por “una fatiga muscular en el isquiotibial del muslo derecho”, su retorno a entrenamientos será según su evolución.

Además, de la baja de Elkin Rivero, quien tiene “una fractura del segundo metatarsiano del pie derecho”; Nacional informó que su incapacidad está “proyectada en ocho semanas”.

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Acá el listado de convocados de Nacional para el partido:

Atlético Nacional vs. Tigres FC hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa BetPlay 2026

En ese orden de ideas, este compromiso de ida por la fase 1B del certamen colombiano tiene como día establecido este martes 21 de julio y se jugará en el estadio Cincuentenario, de la ciudad de Medellín. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 4:00 de la tarde.

Como es habitual, este partido se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win+), pero en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto actualizado, además de las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas, para que se agende y no se lo pierda.

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