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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali vs. Real Cartagena, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa BetPlay

América de Cali vs. Real Cartagena, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa BetPlay

El estadio Pascual Guerrero vibrará este martes con el compromiso entre América de Cali y Real Cartagena por la Copa BetPlay 2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jul, 2026
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América de Cali y Real Cartagena se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
América de Cali y Real Cartagena se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
Fotos tomadas del X de @AmericadeCali y @RealCartagena

Uno de los partidos más atractivos de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026 lo protagonizarán América de Cali y Real Cartagena, siendo la ‘primera batalla’ este martes 21 de julio, en el estadio Pascual Guerrero.

Hay que precisar que esta etapa del campeonato la jugarán los ocho equipos que disputaron las finales de la Liga I-2026, más los ocho clubes que hicieron lo propio en los cuadrangulares del Torneo BetPlay I-2026.

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América intentará hacer respetar su casa, dar el ‘primer golpe’ en este enfrentamiento contra los ‘heroicos’, que por su parte, tratarán de aprovechar las oportunidades que generen en el duelo en el Pascual.

Tomás Ángel América de Cali
Tomás Ángel celebra gol con América de Cali
América Oficial

Para este compromiso, el rojo vallecaucano contará con la mayoría de sus figuras, incluyendo a los talentosos Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Yani Quintero, Tomás Ángel y Luis Quiñones, una de sus nuevas incorporaciones.

Por el lado de Real Cartagena apostará por la calidad de Mauro Manotas, Aldo Montes, Cristian Graciano, Ronaldo Lora y Marlon Balanta, entre otros.

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“Es un sentimiento muy lindo volver al equipo donde soy canterano, que me dio la oportunidad de debutar. Es un sentimiento muy bonito porque quiero dar lo mejor de mí por esa camiseta, hacerla respetar y llevar a Real Cartagena donde se merece”, esas fueron las palabras de Marlon Balanta, en su presentación como nuevo jugador del ‘auriverde’.

Los convocados del América de Cali para enfrentar a Real Cartagena:

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América de Cali vs. Real Cartagena, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa BetPlay

Este partido de ida por la Fase 1B de la Copa Colombia tiene como fecha en el calendario este martes 21 de julio, y con un horario establecido de las 7:30 de la noche. Se jugará en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali.

Y como es habitual, este compromiso se podrá ver EN VIVO por TV en el canal que transmite el fútbol colombiano (Win). Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas.

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