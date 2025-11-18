Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán va con toda en clásico de Turquía; "quiero convertirme en un verdadero hincha del club"

Jhon Durán va con toda en clásico de Turquía; "quiero convertirme en un verdadero hincha del club"

El delantero colombiano Jhon Durán, en conversación con la prensa turca, dejó ver las ganas que tiene de estar en el enfrentamiento que tendrá el Fenerbahce frente al Galatasaray. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, esperado para clásico de Turquía entre Fenerbahce y Galatasaray.jpg
Jhon Jáder Durán, la carta de su equipo para el clásico contra Galatasaray.
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad