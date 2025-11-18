Jhon Durán va con toda en clásico de Turquía; "quiero convertirme en un verdadero hincha del club"

Jhon Durán quiere conquistar el fútbol turco. El colombiano poco a poco ha vuelto a tener minutos con la camiseta del Fenerbahce, y desde ya palpita lo que será el clásico de ese país contra el Galatasaray que está programado para el próximo 1 de diciembre.

En charla con la prensa 'otomana', el delantero se refirió a la participación que espera tener en ese crucial duelo. "Quiero marcar un gol contra el Galatasaray vistiendo la camiseta del Fenerbahçe y convertirme en un verdadero hincha del Fenerbahçe". El jugador, de acuerdo con los medios de Turquía, podría recibir la confianza de su técnico para ser titular, ya que tendría pensado cambiar el esquema de su equipo de un 4-3-3 a un 4-4-2, para darle espacio a Durán para que pueda jugar más minutos.

El antioqueño, desde su regreso, no ha sido titular y su aporte en el campo se ha limitado únicamente a entrar en los últimos minutos de los partidos, por lo que deberá demostrar con goles y buenas actuaciones que merece estar siempre en el once inicial. Los partidos grandes le traen un buen recuerdo, ya que en el juego de su club contra el Besiktas, entró en el minuto 65 y 18 minutos más tarde anotó el gol con el que lograron el triunfo.

Jhon Durán, delantero del Fenerbahce Foto: AFP

Críticas en Turquía

Mientras el exAl Nassr evidencia su ambición de querer hacer las cosas bien con su equipo en el duelo frente a 'los leones', en Turquía las críticas contra los delanteros del Fenerbahce siguen siendo constantes. En el programa turco 'Ekol Sports' el periodista Sezgin Gelmez sentenció a los atacantes de 'los canarios amarillos', "el Fenerbahçe necesita fichar a un delantero para continuar en la lucha". En esa misma línea, en otro programa de televisión de ese país, Savas Corlu, insinuó que Jhon Durán no sería del agrado de la afición, "hagamos una encuesta entre los aficionados del Fenerbahçe: "¿Qué posición necesitan más?" 90 de cada 100 dirían "Delantero centro". Jhon Durán y En-Nesyri no inspiran confianza", subrayó el comunicador.

Por ahora, el 'cafetero' se entrena de buena forma para ser de la partida en el partido del próximo domingo por liga contra el Caykur Rizespor, en el que Jhon Jáder tendría altas probabilidades de ser titular ya que no estuvo con la selección en la fecha FIFA y se ejercitó fuertemente para que cuando su equipo vuelva a la acción pueda mostrar un gran desempeño, en plenitud de condiciones, en la cancha.