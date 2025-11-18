Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Con dramatismo, Irak venció 2-1 a Emiratos Árabes y jugará el repechaje al Mundial 2026

Con dramatismo, Irak venció 2-1 a Emiratos Árabes y jugará el repechaje al Mundial 2026

Irak irá a la repesca internacional de marzo, a través del cupo asiático y con la esperanza de volver a estar en otra Copa del Mundo, tras su única participación en 1986.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Irak jugará el repechaje para estar en la próxima Copa del Mundo.
Irak jugará el repechaje para estar en la próxima Copa del Mundo.
X de @IraqNT_EN

Publicidad

Publicidad

Publicidad