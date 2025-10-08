Jhon Durán vuelve a ser noticia en Turquía por decisión del Fenerbahce

Buenas noticias llegan desde Turquía para el delantero colombiano Jhon Jáder Durán, quien volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce tras varias semanas de ausencia por lesión. El atacante antioqueño, que no jugaba desde el 27 de agosto, está listo para reintegrarse al grupo y buscar una nueva oportunidad para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Su último partido con la camiseta del conjunto ‘canario’ fue ante el Benfica, en el duelo correspondiente a los playoffs de la Champions League, compromiso en el que Fenerbahce quedó eliminado del torneo continental. Desde entonces, Durán se perdió ocho compromisos oficiales entre la Superliga Turca y la UEFA Europa League, periodo en el que su equipo mantuvo un rendimiento irregular.

El delantero colombiano ha sido objeto de críticas por parte de la prensa local debido a su discreto desempeño desde su llegada al club, donde acumula una anotación y una asistencia en seis apariciones. Sin embargo, la prioridad del jugador durante las últimas semanas fue su recuperación física, luego de sufrir una lesión en el músculo tibial anterior, que incluso lo obligó a viajar a Barcelona para realizarse una evaluación médica especializada.



Novedades con Jhon Durán

El Fenerbahce confirmó la buena noticia a través de sus redes sociales, donde compartió varias imágenes de la sesión de entrenamiento más reciente, en la que se observó a Jhon Jáder Durán trabajando a la par de sus compañeros. Todo indica que el atacante ya recibió el alta médica y está disponible para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos del equipo.

Su regreso genera optimismo, pues el conjunto turco necesita reforzar su poder ofensivo en un momento crucial del campeonato. Actualmente, Fenerbahce se ubica cuarto en la Superliga Turca con 16 puntos, a seis unidades del líder Galatasaray, por lo que la presencia de Durán podría aportar variantes en ataque y aumentar la competencia interna por la titularidad.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El siguiente reto del equipo será por la fecha 9 de la Superliga Turca, cuando el Fenerbahce reciba al Fatih Karagümrük el domingo 19 de octubre, a partir de las 12:00 p. m. (hora colombiana).

De esta manera, Jhon Jáder Durán podría volver a tener minutos oficiales tras casi dos meses de ausencia, en un partido clave para las aspiraciones del Fenerbahce en su lucha por los primeros lugares del campeonato.