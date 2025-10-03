Siguen las malas noticias en el Liverpool: figura se lesionó y se perderá varios partidos

El arquero brasileño del Liverpool, Alisson Becker, se perderá varios partidos en octubre debido a una lesión en los isquiotibiales que sufrió en la Liga de Campeones en la derrota 1-0 ante el Galatasaray el martes, anunció su entrenador Arne Slot este viernes.

"Alisson no forma parte del equipo de mañana y no viajará a Brasil para jugar con la selección nacional", explicó Slot antes del partido de la Premier League contra el Chelsea el sábado en Stamford Bridge.

Alisson Becker tuvo que ser sustituido por Giorgi Mamardashvili en el partido contra Galatasaray. OZAN KOSE/AFP

De hecho, el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti ya contaba con la lesión del arquero y no lo incluyó el miércoles en la lista de convocados para jugar dos amistosos ante Corea del Sur y Japón.

Alisson se lesionó al realizar una parada en el minuto 56 y fue reemplazado por el georgiano Giorgi Mamardashvili durante la derrota de los Reds 1-0 en Turquía el martes, la segunda consecutiva tras la sufrida ante el Crystal Palace en la Premier.

Slot no indicó la duración exacta de la indisponibilidad de su portero titular, pero dijo que estaría "sorprendido" de verlo regresar para el primer partido después de la ventana internacional, que no es otro que el derbi de Inglaterra contra el Manchester United el 19 de octubre.

El delantero francés Hugo Ekitike, quien también salió del partido en Turquía debido a un problema físico, entrenó este viernes y estará en la convocatoria para enfrentar al Chelsea, informó Slot.

Antes de la séptima jornada, el Liverpool es líder de la Premier League con dos puntos de ventaja sobre el Arsenal.