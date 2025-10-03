Síguenos en::
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Atentos en la Selección Colombia Sub-20: Nigeria, su próximo rival, venció 3-2 a Arabia Saudita

Atentos en la Selección Colombia Sub-20: Nigeria, su próximo rival, venció 3-2 a Arabia Saudita

En el grupo F del Mundial Sub-20 de Chile, Nigeria consiguió su primer triunfo luego de superar a Arabia Saudita, en el estadio El Fiscal, en Talca.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Selección de Nigeria Sub-20 celebrando su triunfo sobre Arabia Saudita.
