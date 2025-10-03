Atentos en la Selección Colombia Sub-20: Nigeria, su próximo rival, venció 3-2 a Arabia Saudita

La Selección Sub-20 de Nigeria derrotó este jueves en Talca por 3-2 a la de Arabia Saudí y con tres puntos, uno menos que Colombia y Noruega, quedó en buena posición para sellar este domingo desde el Grupo F su paso a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

Colombia, líder con 4 enteros, se medirá este domingo con la fortalecida Nigeria en la última jornada del grupo.

Y Noruega, que hoy selló un pálido empate con el equipo Cafetero y acumula los mismos 4 puntos, se las verá el domingo con Arabia Saudí, que cierra la clasificación con dos derrotas.

Nasiru Salihu en el minuto 10, Amos Onyejefu Ochoche en el 38 y Daniel Kolocho Bameyi con un penalti ejecutado en el 94 sellaron la agónica vicdtoria de Nigeria.

Nigeria vs. Arabia Saudita en el Mundial Sub-20 de Chile. Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images

Arabia Saudí, que en el debut cayó por 1-0 ante Colombia, hoy estuvo a punto de sustraer un empate con los goles de Amar Hamed Alyuhaybi en el minuto 21 y Talal Abubakr Haji en el 50.

El partido jugado en el Estadio Fiscal de Talca resultó intenso, abierto y con opciones claras de gol en ambas porterías.