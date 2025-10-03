Partidos EN VIVO HOY 3 de octubre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este viernes 3 de octubre continúan las emociones en el Mundial Sub-20, hay acción en la Bundesliga, en la Serie A, en la Premier League, la Copa Libertadores femenina y empieza una nueva jornada en la Liga BetPlay II-2025.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 3 de octubre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|quipos
|Hora/Canal
|Trabzonspor vs. Kayserispor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Hoffenheim vs. FC Köln
|1:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Manchester United femenino vs. Chelsea femenino
|1:30 p.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Paris FC vs. Lorient
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Hellas Verona vs. Sassuolo
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Bournemouth vs. Fulham
|2:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Osasuna vs. Getafe
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|River Plate Montevideo vs. Liverpool FC
|2:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Colo Colo femenino vs. Olimpia femenino
|2:00 p.m. - Copa Libertadores Femenina - Pluto TV
|Wrexham vs. Birmingham
|2:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 7
|Casa Pia AC vs. Estoril Praia
|2:15 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Ucrania vs. Paraguay
|3:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, FIFA+
|Panamá vs. Corea del Sur
|3:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, FIFA+
|Montevideo City Torque vs. Miramar Misiones
|5:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Boca Juniors Cali vs. Bogotá
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Tigre vs. Defensa y Justicia
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Egipto vs. Chile
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, DSports (610/1610),Amazon Prime Video, FIFA+
|Sao Paulo femenino vs. San Lorenzo femenino
|6:00 p.m. - Copa Libertadores Femenina - Pluto TV
|Nueva Zelanda vs. Japón
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, FIFA+
|Argentinos Juniors vs. Central Córdoba
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Unión Santa Fe vs. Aldosivi
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira
|7:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada