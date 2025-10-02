Alfredo Arias: "América se llevó mucho premio para lo que Junior hizo en cancha"

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla, generó sus reflexiones de lo que fue la derrota 1-2 con América de Cali por la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay. Para el timonel uruguayo al servicio del 'tiburón' su equipo mereció más en la cancha del Metropolitano, este jueves. No merecieron irse perdiendo.

"Si tuviera que hacer un resumen, se llevaron mucho premio para lo que nosotros planteamos en cancha y lo que ellos, creo que para nuestro esfuerzo merecíamos por lo menos un empate", dijo de entrada Alfredo Arias en su intervención con los medios de comunicación.

Acción de juego entre Junior y América por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay. X de @AmericadeCali

A continuación, el timonel del 'rojiblanco' agregó que "nos castigó mucho cada jugada, porque la del primer gol de ellos es la primera llegada que tienen en nuestro arco, y la del segundo, es una jugada que casi se la saca de encima, le pega desde lejos y la clava en el ángulo. Mucha efectividad para ellos y mucho castigo para nosotros. Hicimos todo el gasto, tuvimos un par de chances y definimos más. Luego fue remar cuesta arriba porque para ellos fue más cómodo. Igual creamos las opciones y creo un empate podría haber sido justo. Nunca es lo que podría, sino lo que es, hay que darle vuelta a la página, hay que enfocarnos en lo que viene".

Y es que Junior de Barranquilla usó un equipo mixto de entrada, pero para la segunda parte ingresó a varios de los titulares mejorando en la posesión y llegadas al arco rival, pero en el último cuarto de cancha faltó finura.

"Yo estoy ahora tocado como todos los que queríamos ganar este partido, pero estoy tranquilo de que el equipo dio todo, hizo un esfuerzo bueno y la verdad merecíamos más. Corregir, lo poco que nos llegaron convirtieron, corregir eso. En tres días tenemos un partido importante (Tolima), en esta cancha, tratando de ganar a un rival que viene descansado y que es un buen equipo", sostuvo.

Y agregó: "Nos enfrentamos a un equipo como América e hicimos el merecimiento para no irnos perdiendo, pero el resultado dice todo lo contrario. Mas allá de eso, el equipo mereció más. Lo bueno es que mañana sale sol, vamos a estar acá para seguir dando la pelea. Quiero aclarar que los jugadores que entraron a jugar son de la nómina del Junior, no es que los pedí prestados, nos es que traje Sub-20 o Sub-17, es la nómina del Junior y es buena. Si lo volvería hacer, sí".

Por su parte, Guillermo Celis complementó que irán a la ciudad de Cali para darle la vuelta a la serie y seguir en carrera en la Copa Betplay.

"Una lástima que no hayamos convertido un gol rápido para tener un poco más de tranquilidad, después fuimos al frente, que es lo que nos inculca el 'profe', con las fuerzas que nos quedaban porque ha sido un desgaste tremendo, venimos de partidos seguidos, pero no es excusa, ellos fueron más efectivos. La serie quedó abierta, gracias a Dios pudimos convertir es gol que nos deja con vida y tenemos las esperanzas de ir a Cali a voltear este marcador porque somos Junior y lo podemos hacer", sostuvo el volante del 'tiburón'.