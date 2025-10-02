Síguenos en::
Fútbol Colombiano
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias: "América se llevó mucho premio para lo que Junior hizo en cancha"

Alfredo Arias: "América se llevó mucho premio para lo que Junior hizo en cancha"

El DT del Junior de Barranquilla generó sus reflexiones tras la derrota con América en el Metropolitano por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla.
