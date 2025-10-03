"Juan Fernando Quintero, un problema para River Plate"; ecos tras triunfo sobre Racing

River Plate venció este jueves por 1-0 a Racing Club y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza. Los colombianos Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Borja tuvieron acción en el conjunto de la banda cruzada.

El estadio Gigante de Arroyito, colmado en las gradas con más de 45.000 espectadores, quedó enmudecido con el gol de Maximiliano Salas, quien llegó al equipo Millonario procedente del mismo Racing.

En un partido intenso, que la Academia terminó con diez jugadores por la expulsión de su máxima figura, el goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez, River cortó una serie de cuatro derrotas y puso proa hacia el título que ya conquistó en tres oportunidades.

Racing, clasificado para las semifinales de Copa Libertadores contra Flamengo, hoy no pudo imponer su juego ante un River, que golpeó de entrada y ahora tendrá dos frentes: la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

En la otra semifinal de esta XV edición de la Copa Argentina, Argentinos Juniors chocará contra Belgrano de Córdoba, que viene de eliminar a Lanús (1-0) y Newell’s Old Boys (3-1).

La Copa Argentina tiene en sus ediciones anteriores cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020), River Plate (2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019), Rosario Central (2017-2018), Central Córdoba (2024), Arsenal (2012-2013), Estudiantes de La Plata (2023), Huracán (2013-2014) y Patronato de Paraná (2022).



Los colombianos de River Plate se 'rajaron'

Como es costumbre, la prensa argentina se dio a la tarea de calificar el rendimiento de los jugadores y según el portal 'TyC Sports', los tres 'cafeteros' del 'millonario' se rajaron, puesto que a todos le pusieron 5 puntos de nota. La reseña más dura fue para Juan Fernando Quintero. "Había encontrado su lugar, casi como un interno por derecha, preciso con el pase largo, de hecho, el gol también se empieza a gestar con él. Era un problema para Racing ubicado allí, pero cuando River perdió la pelota, empezó a ser más un problema para River y el Muñeco lo sacó del equipo cuando diagnosticó que sus regresos eran deficitarios y le generaban a River un desacomodo que había que resolver", setenciaron.

Juan Fernando Quintero y Maxi Salas discutieron en River Plate vs Racing - Foto: Transmisión

Kevin Castaño tampoco estuvo muy lucido y no la pasó tan bien. "Si el colombiano no suele destacar últimamente, imagínate con un mediocampo partido como el del Millonario en el primer tiempo. Le costó, claro, en esa especie de doble 5 que no era tal. Para suerte de River, fue ayudado con el ingreso de Nacho Fernández en el segundo tiempo, que lo ayudó a posicionarse mejor, aunque sin poder referenciar bien para una contra", analizó el citado medio.

Por último, Miguel Borja, que apenas jugó cuatro minutos, fue al que menos 'palo' le dieron: "Poco contacto con la pelota, tuvo una de zurda y la mandó al Caribe Canalla. El puntaje no es tan bajo porque en una aguantó una pelota como veinte segundos en una esquina".