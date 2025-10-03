Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Juan Fernando Quintero, un problema para River Plate"; ecos tras triunfo sobre Racing

"Juan Fernando Quintero, un problema para River Plate"; ecos tras triunfo sobre Racing

River Plate superó 1-0 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, con poco protagonismo de Juan Fernando Quintero. Kevin Castaño y Miguel Borja tampoco pasaron el 'examen'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate.
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate.
Getty Images.

