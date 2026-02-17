Partidos EN VIVO HOY 17 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
'Play-offs' de la Champions League, destacando el duelo que protagonizarán en el estadio Da Luz Benfica vs. Real Madrid, rondas clasificatorias a la Copa Libertadores, fútbol colombiano y más, presenta este martes el calendario futbolero.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 17 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Buriram United vs. Shanghái Shenhua
|7:15 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Al Sadd vs. Al-Ittihad Jeddah Club
|11:00 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Galatasaray vs. Juventus
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium,ESPN
|Bristol City vs. Wrexham
|2:45 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Real Santander Femenino vs. Bucaramanga Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Borussia Dortmund vs. Atalanta
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|AS Mónaco vs. París Saint-Germain
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Benfica vs. Real Madrid
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Aldosivi vs. San Miguel
|3:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Alianza vs. Cúcuta
|4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Carabobo vs. Huachipato
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Tigre vs. Claypole
|5:45 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Jaguares FC vs. Santa Fe
|6:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Liverpool de Uruguay vs. Medellín
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|2 de Mayo vs. Sporting Cristal
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,ESPN 2
|Atlético Ottawa vs. Nashville SC
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|River Plate vs. Ciudad de Bolívar
|8:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Boca Juniors Cali vs. Orsomarso
|8:10 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Real España vs. Los Ángeles FC
|10:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium