"Giovanni Hernández fue un zurdo genial, en Colombia estuvo a la altura de Jhon Pinilla"

El lunes pasado se conoció sobre la muerte de Giovanni Hernández, quien fue un reconocido jugador de fútbol de salón y que hizo historia jugando torneos internacionales con la Selección Colombia de mayores de dicha modalidad deportiva. A sus 55 años y después de haber luchado contra un cáncer desde hace ya un par de años, el talentoso del popular micro dejó de existir, tal y como se confirmó desde su natal Bucaramanga, en donde es recordado además por su personalidad abierta, dicharachera y por su don de gentes.

Hernández, quien creció en el barrio San Cristóbal de la capital de Santander, desde siempre fue amante del balón y poco a poco fue mostrando ese talento único, con pisadas de balón, agilidad, buen remate de media distancia y un poder de desequilibrio que cosechó elogios. Así ganó un nombre y fama en el ambiente local y nacional, a tal punto que fue figura en el título de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol de salón de Bolivia en el año 2000, bajo la orientación del entrenador Manuel Sánchez.

"Giovanni era un jugador de clase mundial, un fuera de serie. Además de ser campeón del mundo, también fue campeón sudamericano. Era de gran técnica, dribling, muy completo, con un manejo relevante de esa pierna zurda. Yo creo que estuvo cerca de Jhon Jairo Pinilla, otro de los hombres importantes del fútbol de salón en nuestro país. Además de eso, buena persona, un ser humano de trato amable", describió el profesor Diego Morales, un conocedor de la referida modalidad y del fútbol sala Fifa en nuestro país.

Giovanni Hernández, jugador de microfútbol. COLPRENSA.

Tras una trayectoria deportiva digna de elogios, Hernández no se despegó de su querido 'micro' y se convirtió en técnico. Primero como asistente de Jorge Cuervo en seleccionados colombianos, con logros como los títulos mundiales en nuestro país en 2011 y en Bielorrusia en 2015.



De igual manera, también dirigió en el fútbol de salón profesional a clubes como Bucaramanga FSC y a TAZ Santander, con los que también alzó el máximo trofeo.

"Él también se destacó en el campo de la dirección técnica, era de los buenos, veía bien el juego y sabía mucho, gracias a su amplia experiencia con tanto torneo jugado a nivel nacional y especialmente en el ambiente internacional", agregó el referido Morales.

Este martes, en la capital de Santander, los familiares, amigos y dirigentes deportivos de la región le darán el último adiós a Giovanni Hernández, quien dejó gratos recuerdos por su calidad con el balón en sus pies.