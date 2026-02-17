Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 1 con Daniel Felipe Martínez

Comienza la Vuelta al Algarve 2026 y este miércoles 18 de febrero, se disputará la etapa 1. Será una jornada de 183,5 kilómetros entre Vila Real de Santo António y Tavira, que marcará el primer pulso entre los favoritos a la clasificación general, entre ellos el colombiano Daniel Felipe Martínez.

Esta primera fracción presenta un perfil ondulado, con varios repechos a lo largo del recorrido y un tramo final que podría seleccionar el grupo antes del embalaje. Aunque no es una jornada de alta montaña, los constantes ascensos, como el paso por Portela (6,2 km al 4,5%) y Faz Fato (7,9 km al 2,6%), podrían generar movimientos interesantes en el pelotón.

Favoritos al título en la Vuelta al Algarve 2026

Entre los principales aspirantes al título en la Vuelta al Algarve aparecen nombres como João Almeida (UAE Team Emirates XRG), uno de los grandes candidatos; Oscar Onley (INEOS Grenadiers), Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) y Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe).

En ese grupo de favoritos también figura el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), quien ya sabe lo que es gritar campeón en esta competencia. Recordemos que la ganó en 2023; además, en 2024, se impuso en dos etapas.



Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano. Getty Images.

Publicidad

¿Quiénes son los colombianos en la Vuelta al Algarve?

Además de Daniel Felipe Martínez, la representación colombiana incluye a Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost), Jesús David Peña (Efapel Cycling), Adrián Bustamante (GI Group Holding - Simoldes - UDO) y Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn).



Hora y dónde ver la etapa 1 de la Vuelta al Algarve 2026

Día: miércoles 18 de febrero de 2026

Hora: 9:50 a.m. (Hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports.

En Gol Caracol encontrará el minuto a minuto EN VIVO, resultados, clasificación general actualizada y el desempeño de Daniel Felipe Martínez y los demás colombianos. Arranca la Vuelta al Algarve 2026 y desde la primera etapa habrá batalla entre los favoritos.