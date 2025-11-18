Oportunidad de oro para Jhon Jáder Durán en Turquía; se juega todo en 'partido del año'

La paciencia se sigue alargando con Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce de Turquía, a donde llegó como el principal refuerzo de la temporada, pero donde no ha podido brillar debido a una larga lesión que lo sacó 2 meses de las canchas.

Sin embargo, con su recuperación en fase final, nuevamente entró al radar del cuerpo técnico del conjunto amarillo del Bósforo, con el que regresó marcando el gol del triunfo 2-3 de visitante sobre Besiktas en uno de los clásicos de Estambul.

Y aunque ya tuvo minutos de juego, aún trabaja para estar en su mejor forma física y futbolística. De hecho, en Turquía se atrevieron a decir que el paisa rechazó ir a la Selección Colombia para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia por quedarse en suelo otomano retomando su nivel.

Bajo ese panorama, el italiano Domenico Tedesco, director técnico del Fenerbahce, ha optado por mantener al ‘cafetero’ entre algodones y con los cuidados necesarios para que llegue al 100 % a uno de los partidos más importantes del año, en el que la expectativa que hay sobre su desempeño es máxima: el clásico turco frente al Galatasaray.



Jhon Jáder Durán, al ruedo en clásico contra Galatasaray

El atacante colombiano es el as bajo la manga que tiene el Fenerbahce para el choque en condición de visitante, programado para el lunes primero de diciembre de 2025 y válido por la fecha 14 de la liga local.

Según el diario Skorer, especializado en información del cuadro amarillo, la idea del cuerpo técnico es que Durán sea determinante en un cotejo en el que se pone en juego algo más que el resultado y en el que el orgullo prima.

Por eso es tan importante que el colombiano aproveche la oportunidad, ya que se podría consagrar como ídolo.

En ese sentido, Tadesco, su estratega, manifestó a los medios de comunicación que planea contar con él desde el pitazo inicial: “Él está preparando el partido paso a paso, espero que sea titular… Está participando en la preparación del derbi”.

En consecuencia, el delantero de 21 años de edad podría tener algunos minutos en los 2 encuentros previos al clásico: el domingo 23 de noviembre en la visita a Rizespor, por la liga turca, y el jueves 27 del mismo mes como local contra Ferencaros de Hungría, por Europa League.