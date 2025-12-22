Jhon Lucumí, comprometido en gol de Nápoles en final de Supercopa de Italia; lamenta Bolonia

David Neres fue la gran figura de la noche en la final de la Supercopa de Italia en el partido de Nápoles contra Bolonia, en el que estuvo en cancha el colombiano Jhon Lucumí, quien en el segundo gol del encuentro, se vio comprometido.

Al minuto 57, el arquero Federico Ravaglia sintió la presión de los rivales y en vez de lanzar la pelota largo decidió darle un pase al defensor vallecaucano, quien no se lo esperaba, perdió la posesión y eso fue el 2-0 en el marcador.

Las caras de decepción de los jugadores del Bolonia fueron evidentes, ya que instantes antes tuvieron para empatar la final de la Supercopa de Italia, pero con ese 'golpe' de la segunda anotación, no tuvieron reacción.



Así fue el segundo gol de David Neres, en el que se vio comprometido Jhon Lucumí: