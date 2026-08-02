Luis Díaz, una estrella en Corea del Sur; aparecieron camisetas hasta de la Selección Colombia

Bayern Múnich llegó a Corea del Sur para dos partidos de pretemporada y una de las sensaciones en la llegada a territorio asiático fue el atacante colombiano Luis Díaz, quien comenzará su segunda campaña con el equipo alemán.

A la llegada a la Isla de Jeju, uno de los más llamados por los hinchas fue el nacido en Barrancas, La Guajira, quien respondió al cariño tomándose unos instantes para firmar camisetas de los bávaros, del Liverpool y hasta de la Selección Colombia, las usadas en el reciente Mundial 2026.

Lo cierto es que Luis Díaz está consolidado no solo como una figura del Bayern Múnich sino de talla internacional, y eso queda demostrado en esta gira asiática.

El cuadro dirigido por Vincent Kompany y en el que juega el colombiano, se medirá al Jeju SK (Corea del Sur) el próximo martes 4 de agosto, a las 6:00 a.m., y luego se enfrentará al Aston Villa (Inglaterra), el viernes 7 de agosto, a las 12:00 p.m.



Después de eso regresarán a Alemania para otro encuentro preparatorio frente al Leipzig, el sábado 15 de agosto, y luego empezar oficialmente la temporada con la final de la Supercopa Alemana contra el Borussia Dortmund, el sábado 22 de agosto, en el primer título de la campaña.

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Acá la llegada de Luis Díaz a Corea del Sur: