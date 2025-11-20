Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay, tras Cartagena 0-1 Patriotas

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay, tras Cartagena 0-1 Patriotas

Por la quinta fecha de los cuadrangulares, los dirigidos por Néstor Óscar Craviotto se quedaron sin chances de clasificar a la final del Torneo BetPlay, luego de la derrota en el cuadrangular A.

Por: Javier García
Actualizado: 20 de nov, 2025
Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares del Torneo BetPlay
Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares del Torneo BetPlay
@realcartagena/Instagram

