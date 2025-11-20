Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay, tras Cartagena 0-1 Patriotas

Este jueves 20 de julio se disputó la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2025, en la que tuvieron acción Real Cartagena, Boyacá Patriotas, Real Cundinamarca y Boca Juniors de Cali.

En el encuentro que cerró la fecha, Real Cartagena cayó en el Olímpico Jaime Morón. El equipo de Néstor Óscar Craviotto perdió 1-0 frente a Patriotas, derrota que lo dejó sin chances de pelear por un cupo a la final del Torneo BetPlay.

A los 17 minutos, Patriotas dio el golpe con un tanto de Brayan Fernández, quien, tras un rebote dentro del área del golero local, anotó de pierna derecha.

Sobre los 27 minutos de juego, los ‘lanceros’ se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Alexander Porras, quien cometió una infracción sobre Wilfrido De la Rosa, que era el último hombre, por lo que recibió la roja directa.



En la parte complementaria, Cartagena no pudo encontrar el camino del empate, por lo que consumó su eliminación a una fecha del final de los cuadrangulares del campeonato de segunda división.

Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay @realcartagena/Instagram

En el partido que abrió la jornada, Real Cundinamarca, en el Metropolitano de Techo, se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Boca Juniors de Cali con un tanto de Jhon Suaza a los 19 minutos.

Con este resultado, el conjunto cundinamarqués lidera el grupo A con 10 puntos y está a un paso de la final de la segunda división del fútbol colombiano.

En otros resultados, el miércoles Atlético Huila hizo respetar su localía y venció 2-0 a Cúcuta Deportivo con tantos de Tomás Díaz y Omar Duarte.

Por su parte, Jaguares, ya ascendido a la máxima categoría del balompié ‘cafetero’, se impuso 4-1 en condición de visitante ante Internacional de Palmira con goles de Yan Mosquera, Luis Jiménez, Stiven Valencia (autogol) y Damir Céter, mientras que los locales descontaron con un tanto de Emerson Viveros.



Tabla de posiciones Torneo BetPlay Dimayor

Grupo A



Equipo PJ DG Puntos Atlético Huila 5 3 10 Deportivo Cúcuta 5 1 10 Jaguares de Córdoba 5 3 8 Inter Palmira 5 -7 0

Grupo B

