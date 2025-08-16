Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Buenas noticias para el Barcelona, antes de su debut liguero; en el club hay gran felicidad

Buenas noticias para el Barcelona, antes de su debut liguero; en el club hay gran felicidad

El Barcelona llevará una nómina con novedades a su primer partido de liga española. El club esperaba información sobre un tema de mucha preocupación, pero ya hay respuesta.