Buenas noticias para el Barcelona, antes de su debut liguero; en el club hay gran felicidad

El delantero Marcus Rashford y el portero Joan García han sido inscritos este sábado en LaLiga EA Sports y han entrado en la lista del Barcelona para enfrentarse en Son Moix al Mallorca en la primera jornada del campeonato, mientras que el delantero Robert Lewandowski será baja por lesión. El atacante polaco arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se unirá a las ausencias ya conocidas del portero Marc-André ter Stegen y del centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados.

Por otra parte, el entrenador Hansi Flick no se llevará al portero Wojciech Szczesny, al defensa Gerard Martín y al atacante Roony Bardghji, puesto que todavía no han sido dados de alta, ni al lateral Héctor Fort, cuya continuidad en el club es incierta.

El técnico alemán ha completado la lista para el partido de este sábado con los canteranos Guillermo y Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro 'Dro' Fernández, que han disputado la pretemporada con el primer equipo.

La convocatoria está integrada por los porteros Iñaki Peña, Joan García y Kochen; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Kounde, Eric y Jofre Torrents; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Pedro 'Dro' Fernández, Guillermo y Toni Fernández; y los delanteros Ferran, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este sábado que en seno del club estaban "convencidos" de que podrían contar en el primer partido de LaLiga EA Sports con el portero Joan García y el delantero Marcus Rashford, inscritos en la competición horas antes del estreno en Son Moix ante el Mallorca.

"Hay que felicitar a Deco por el buen trabajo que está haciendo con todo este tema de las inscripciones, que no es sencillo. Estamos todos los clubes en una situación para la que se tendrán que buscar soluciones para hacerlo todo un poco más práctico", ha declarado el máximo dirigente del club catalán ante los medios de comunicación frente al hotel del equipo en Palma.

El presidente ha admitido que "estos procesos siempre se viven con cierta expectación" porque las normas del 'fair play' financiero son "bastante complicadas" y el Barça había "vuelto a salir del 1-1" tras renovar a varios futbolistas en los últimos meses.

"Nos habíamos excedido y contábamos con que tendríamos que trabajar para reducir este exceso. Se ha trabajado y se han logrado soluciones para firmar a dos jugadores nuevos. Seguimos trabajando porque faltan tres jugadores y confiamos en poderlos inscribir", ha añadido.