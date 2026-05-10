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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica preocupa a la Selección Colombia; salió lesionado en Mallorca vs. Villarreal

Johan Mojica preocupa a la Selección Colombia; salió lesionado en Mallorca vs. Villarreal

El lateral no pudo terminar el compromiso de su equipo, Mallorca, este domingo en juego de la Liga de España. Johan Mojica es uno de los hombres clave para Néstor Lorenzo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de may, 2026
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Johan Mojica
Johan Mojica; jugador del Mallorca y de la Selección Colombia
AFP

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