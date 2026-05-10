Johan Mojica preocupa a la Selección Colombia; salió lesionado en Mallorca vs. Villarreal

Johan Mojica se marchó lesionado este domingo del compromiso que su equipo, Mallorca, empató 1-1 en condición de local contra Villarreal por la Liga de España. El lateral inició el partido en el Son Moix como titular, pero al minuto 60 pidió el cambio; este hecho prendió las alarmas de inmediato en la Selección Colombia debido a que queda un mes para el comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué pasó con Johan Mojica en Mallorca vs. Villarreal por la Liga de España?

Johan Mojica, lateral de Mallorca. Foto: Getty Imágenes

Así las cosas, el lateral izquierdo vallecaucano salió desde el 'vamos' en la escuadra balear en un partido clave frente al 'submarino amarillo' para evitar el descenso en el campeonato 'ibérico'. No obstante, cuando el cronómetro marcaba el minuto 60, Mojica causó preocupación en Mallorca, ya que levantó sus manos y pidió la sustitución. Al parecer, por una molestia muscular después de enviar un centro al área del Villarreal.

De inmediato, el cuerpo médico del Mallorca atendió al jugador de la Selección Colombia y clave en el esquema táctico de Néstor Lorenzo, pero tiempo después abandonó el césped de juego. Eso sí, lo de bueno en medio de estas novedades, es que Johan Andrés lo hizo por sus propios medios, se retiró caminando, aunque con cierta molestia en su aductor izquierdo.



Ahora sólo queda esperar un parte médico de su equipo para saber el alcance de esta lesión, sobre la gravedad y el tiempo estimado de la recuperación. Pero en otras imágenes que captaron la transmisión oficial del compromiso, Mojica Palacio se apreció en el banco de suplentes del Mallorca con hielo en su pierna izquierda.

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El futbolista, de 33 años, le brinda experiencia, despliegue físico y regularidad a la 'tricolor' por la banda izquierda.



Así se presentó el partido

El Villarreal empató 1-1 con el Mallorca este domingo en la 35ª fecha de LaLiga, que podría decidirse en el clásico que cierra el día entre el Real Madrid y el Barcelona.

El Villarreal se adelantó con un gol de Ayoze Pérez de penal (31'), pero Vedat Muriqi igualó para el Mallorca (45+2') aprovechando un error del arquero Arnau Tenas.

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El delantero croata del Mallorca ya es el segundo mejor goleador del campeonato con 22 goles, a sólo dos del astro francés del Real Madrid, Kylian Mbappé.

El equipo mallorquinista sumó un punto importante para seguir alejándose de la zona de descenso tras un partido en el que se mostró mucho más ambicioso, pero le faltó contundencia en el área rival.

El Mallorca se sitúa a dos puntos de los puestos de bajada a Segunda División, mientras el Villarreal se afianza en la tercera plaza de la clasificación, ayudado por la derrota el sábado del Atlético de Madrid (4º) ante el Celta (1-0).