¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3?

El ciclista francés Paul Magnier se impuso en un ajustadísimo esprint en la tercera etapa del Giro de Italia 2026, la última disputada en Bulgaria, de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, después de neutralizar una fuga que estuvo a punto de llegar a buen puerto.

El uruguayo Thomas Silva, del XDS Astana, consiguió conservar el maillot rosa de líder de la carrera que había obtenido al imponerse en la jornada del sábado. El italiano Jonathan Milan (Lidl) fue segundo en el esprint y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), tercero.

En un día relajado para el grueso del pelotón, la fuga del día, compuesta por Manuele Tarozzi (Bardiani), Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), vestido con el maillot azul de líder de la montaña, no fue neutralizada hasta que faltaron alrededor de 300 metros para la meta.

A la llegada, con los últimos 150 metros sobre adoquines y el recuerdo de los accidentes en las dos etapas anteriores, el pelotón llegó desdibujado, sin organización. Los trenes de lanzamiento arrancaron el esprint desde muy lejos, y volvió a imponerse, como el primer día de este Giro, Paul Magnier.



¿Cómo le fue a Egan Bernal en la etapa 3 del Giro de Italia 2026?

El colombiano se tomó con calma esta fracción al igual que todos los favoritos. Rodó bien rodeado por sus compañeros y por su co-líder Thymen Arensman. A diferencia de la seguna etapa, esta vez no disputó los esprints intermedios y le dio prioridad a sostener con mucho cuidado la tercera casilla de la clasificación general.



Bernal cruzó en Sofia en la posición 116° con el mismo tiempo del ganador Magnier. En la lucha por el trofeo Senza Fine se mantiene a cuatro segundos del uruguayo Silva.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3