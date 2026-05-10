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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3?

La tercera jornada del Giro de Italia 2026 no tuvo mayores novedades y el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) corrió con tranquilidad junto a los demás favoritos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de may, 2026
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Egan Bernal (Netcompany INEOS), ciclista colombiano.
Egan Bernal (Netcompany INEOS), ciclista colombiano.
Getty Images.

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