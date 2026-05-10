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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Barcelona vs. Real Madrid y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

A qué hora juega HOY Barcelona vs. Real Madrid y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

El Camp Nou vivirá un nuevo clásico Barcelona vs. Real Madrid, un partido que en caso de ganar el 'azulgrana', se coronaría campeón de la Liga de España. ¡Agéndese HOY con este partidazo!

Por: AFP
Actualizado: 10 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Barcelona vs. Real Madrid, se viene un nuevo clásico en la Liga de España.
Barcelona vs. Real Madrid, se viene un nuevo clásico en la Liga de España.
Fotos: AFP

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