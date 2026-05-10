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Gol Caracol  / José Mourinho advirtió al Benfica, de Richard Ríos; "tendré libertad para hablar con quien quiera"

José Mourinho advirtió al Benfica, de Richard Ríos; "tendré libertad para hablar con quien quiera"

El director técnico del Benfica, José Mourinho, ha sonado por varios días como posible reemplazo de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid y sorprendió con sus declaraciones.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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José Mourinho salió expulsado del duelo entre Benfica y Real Madrid.
José Mourinho salió expulsado del duelo entre Benfica y Real Madrid.
Foto: AFP.

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