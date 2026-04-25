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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y Mallorca viven un complicado momento en La Liga, tras perder con Alavés

Johan Mojica y Mallorca viven un complicado momento en La Liga, tras perder con Alavés

Con la presencia del lalteral izquierdo colombiano, Johan Mojica, durante 87 minutos, Mallorca sufrió una dura derrota, a pesar de haber empezado ganando.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Johan Mojica, lateral izquierdo del Mallorca, en el partido contra Alavés, por La Liga de España
Johan Mojica, lateral izquierdo del Mallorca, en el partido contra Alavés, por La Liga de España
Getty Images

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