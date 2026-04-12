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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y Mallorca sonríen; victoria 3-0 sobre Rayo Vallecano los sacó del descenso en España

Johan Mojica y Mallorca sonríen; victoria 3-0 sobre Rayo Vallecano los sacó del descenso en España

Vedat Muriqi fue la gran figura del elenco bermellón este domingo en el Son Moix, escenario que respiró con tranquilidad tras el triunfo. Mallorca llegó a 34 puntos en la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Johan Mojica en acción de juego con Mallorca vs. Rayo Vallecano en la Liga de España.
Johan Mojica en acción de juego con Mallorca vs. Rayo Vallecano en la Liga de España.
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