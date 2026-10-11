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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, golazo en clásico Flamengo vs Fluminense; asistencia de Lucas Paquetá

Jorge Carrascal, golazo en clásico Flamengo vs Fluminense; asistencia de Lucas Paquetá

El futbolista colombiano Jorge Carrascal fue el encargado del 1-0 de Flamengo en el clásico de Río de Janeiro en el estadio Maracaná. Definición de crack.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal celebra gol en Flamengo vs Fluminense - Foto:
Flamengo Oficial

Este domingo en el Brasileirao uno de los partidos que acaparaba las miradas era el de Flamengo contra Fluminense, con los dos equipos más importantes de Río de Janeiro enfrentándose frente a frente. Al final, se decidió gracias a un jugador colombiano: Jorge Carrascal.

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Al minuto 65 se dio un centro preciso del experimentado Lucas Paquetá, que llegó al área cerca al segundo palo, donde entraba el cartagenero, sin marca.

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Jorge Carrascal decidió rematar de primera, con potencia, y con eso mandó la pelota al fondo de la red, y de paso estallar el júbilo en el mítico estadio Maracaná, para los hinchas del Flamengo, en el clásico frente a Fluminense.

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Acá el gol de Jorge Carrascal en Flamengo vs Fluminense:

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