Síguenos en:
Tendencias:
YERRY MINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Jorge Carrascal ni siquiera jugó con Colombia en el Mundial 2026; pero decisivo en Flamengo"

"Jorge Carrascal ni siquiera jugó con Colombia en el Mundial 2026; pero decisivo en Flamengo"

La prensa de Brasil habló del buen momento de Jorge Carrascal con Flamengo, que venció 1-0 en el clásico a Fluminense, en el que el volante anotó el gol de la importante victoria.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal celebra gol con Flamengo
Flamengo Oficial

En este fin de semana uno de los jugadores de nuestro país que salió protagonista a nivel internacional fue Jorge Carrascal, quien marcó el gol de la victoria de Flamengo sobre Fluminense y se llevó comentarios positivos en la prensa brasileña en las últimas horas. El cartagenero poco a poco ha retomado su mejor estado de forma y la diferencia con su campaña con relación al primer semestre del año es abismal.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En el medio 'Globo Esporte' le dedicaron al colombiano un amplio espacio, en el que detallan su presentación con el 'Flu', otro de los equipos poderosos de la Liga de Brasil.

Publicidad

Últimas noticias

Gustavo Puerta Olympiacos
Colombianos en el exterior

Gustavo Puerta no se achica en los clásicos y lo tildan como el "diamante" del Olympiacos

Yerry Mina Cagliari vs Juventus
Colombianos en el exterior

Yerry Mina responde a acusaciones por provocador en Italia; tuvo cruce con DT de Juventus

Dos asistencias y un gol en los últimos tres partidos son el balance del mediocampista, que se ha convertido figura en 'Fla'. Pero eso no es todo, hay más.

Publicidad

"Desde su regreso del Mundial, donde ni siquiera jugó con Selección Colombia, Carrascal ha disputado 15 partidos. Ha marcado cuatro goles y dado siete asistencias, a pesar de una primera mitad de año marcada por las críticas debido a una serie de tarjetas rojas y actuaciones discretas", consignaron en un aparte de la nota del medio citado anteriormente.

Paso a paso, Jorge Carrascal se ha ganado el puesto y la confianza del entrenador Leonardo Jardim, quien le halló lo mejor de sus cualidades y lo ubicó en una posición en la que estaba el ecuatoriano Gonzalo Plata, quien tuvo un fichaje fallido al fútbol de Rusia. Y a fe que respondió, con fútbol, dinámica, asistencias y goles. Algo que resaltan es la versatilidad, ya que puede actuar en diferentes posiciones en ofensiva.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Además de jugar como extremo, posición que ha ocupado con mayor frecuencia, el colombiano también se perfila como una opción para suplir la ausencia de Arrascaeta", destacó 'Globo Esporte'.

Yerry Mina Cagliari Juventus
Colombianos en el exterior

Yerry Mina, con polémicas acciones en Cagliari 1-1 Juventus; "no sabe de juego limpio"

Galatasaray vs Barcelona Champions League
Colombianos en el exterior

Galatasaray vs Barcelona EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Publicidad

Lo mejor del caso es que el excepcional presente de Carrascal llega cuando se acercan un compromiso internacional como el del partido del jueves en la semifinal de Copa Libertadores, frente a Estudiantes, que será a las 7:30 de la noche (hora de nuestro país).

Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal celebra gol en Flamengo vs Fluminense - Foto:
Flamengo Oficial

Publicidad

Relacionados

Jorge Carrascal

Flamengo

Publicidad

Publicidad

Publicidad