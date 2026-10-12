"Jorge Carrascal ni siquiera jugó con Colombia en el Mundial 2026; pero decisivo en Flamengo"

En este fin de semana uno de los jugadores de nuestro país que salió protagonista a nivel internacional fue Jorge Carrascal, quien marcó el gol de la victoria de Flamengo sobre Fluminense y se llevó comentarios positivos en la prensa brasileña en las últimas horas. El cartagenero poco a poco ha retomado su mejor estado de forma y la diferencia con su campaña con relación al primer semestre del año es abismal.

En el medio 'Globo Esporte' le dedicaron al colombiano un amplio espacio, en el que detallan su presentación con el 'Flu', otro de los equipos poderosos de la Liga de Brasil.

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Dos asistencias y un gol en los últimos tres partidos son el balance del mediocampista, que se ha convertido figura en 'Fla'. Pero eso no es todo, hay más.

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"Desde su regreso del Mundial, donde ni siquiera jugó con Selección Colombia, Carrascal ha disputado 15 partidos. Ha marcado cuatro goles y dado siete asistencias, a pesar de una primera mitad de año marcada por las críticas debido a una serie de tarjetas rojas y actuaciones discretas", consignaron en un aparte de la nota del medio citado anteriormente.



Paso a paso, Jorge Carrascal se ha ganado el puesto y la confianza del entrenador Leonardo Jardim, quien le halló lo mejor de sus cualidades y lo ubicó en una posición en la que estaba el ecuatoriano Gonzalo Plata, quien tuvo un fichaje fallido al fútbol de Rusia. Y a fe que respondió, con fútbol, dinámica, asistencias y goles. Algo que resaltan es la versatilidad, ya que puede actuar en diferentes posiciones en ofensiva.

"Además de jugar como extremo, posición que ha ocupado con mayor frecuencia, el colombiano también se perfila como una opción para suplir la ausencia de Arrascaeta", destacó 'Globo Esporte'.

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Lo mejor del caso es que el excepcional presente de Carrascal llega cuando se acercan un compromiso internacional como el del partido del jueves en la semifinal de Copa Libertadores, frente a Estudiantes, que será a las 7:30 de la noche (hora de nuestro país).

Jorge Carrascal celebra gol en Flamengo vs Fluminense - Foto: Flamengo Oficial