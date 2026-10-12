Yerry Mina, con polémicas acciones en Cagliari 1-1 Juventus; "no sabe de juego limpio"

En el fútbol de la Serie A de Italia, el domingo pasado se presentó un partido interesante entre Cagliari y Juventus, que terminó con un empate a un gol, con anotaciones de Daniel Maldini, por los dueños de casa, y de Kolo Muani, por los visitantes. Y uno de los protagonistas de este compromiso fue el defensor Yerry Mina, quien se llevó las miradas y la atención de los medios de comunicación por varios roces con jugadores rivales a lo largo del compromiso.

Y es que el colombiano se notó con bastante actitud, llevó la banda de capitán y en varias oportunidades celebró cierres defensivos de sus compañeros, reclamó entradas fuertes y hasta hizo gestos, que para muchos fueron provocadores.

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Esos detalles no pasaron desapercibidos y en varios medios le dieron trascendencia. Por ejemplo, en 'Corriere dello Sport' analizaron el tema en una nota y tiraron dardos en contra del experimentados zaguero.

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"¿Deportividad? Una palabra casi desconocida para el defensa del Cagliari, Mina , quien contra la Juventus protagonizó un partido marcado por celebraciones provocadoras, empujones y simulaciones", se leyó en uno de los apartes de la referida nota.



Ese es el estilo del mundialista con la Selección Colombia y así trata de sacar partido, tal y como se consignó en la misma publicación. De paso también volvieron a la crítica. "Todas estrategias útiles para desconcertar al rival e intentar ganar el partido por cualquier medio, incluso aquellos que no respetan el juego limpio. El juego sucio y el comportamiento del central colombiano fueron evidentes".

Además de eso recurrieron a la opinión de lo sucedido con un exjugador de la 'Juve'. De esa manera, Alessio Tacchinardi opinó que "los jugadores no necesitan un entrenador que siempre tenga que defenderlos. Pueden y deben ganarse el respeto en el campo. No es que Spalletti tenga que salir siempre a defenderlos. Los jugadores pueden aportar algo más", explicó el otrora mediocampista.

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Al final, Mina se salió con la suya y su equipo terminó empatando con Juventus, uno de los poderosos de la Liga de Italia y siempre llamado a ser protagonista.