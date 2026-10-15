Jorge Carrascal pisó la pelota, hizo jugadota y le pegaron su patada, en Estudiantes vs Flamengo

En Flamengo una de las figuras es el colombiano Jorge Carrascal, quien se ha ganado su lugar en la titular del equipo brasileño, que este jueves visitó a Estudiantes de La Plata, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Y en este compromiso se hizo presente la calidad y 'magia' acostumbrada del cartagenero, quien dejó ver la manera en la que trata la pelota.

Publicidad

En una jugada decidió pisar el balón, se sacó a un jugador de Estudiantes con técnica, y luego recibió una durísima patada, ya que a los argentinos no les gustó que hiciera esos lujos en pleno partido de Copa Libertadores. Por supuesto, Jorge Carrascal mostró su enojo por esa dura entrada.

Publicidad

Acá la jugada de Jorge Carrascal, en Estudiantes vs Flamengo: