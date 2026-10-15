Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal pisó la pelota, hizo jugadota y le pegaron su patada, en Estudiantes vs Flamengo

Jorge Carrascal pisó la pelota, hizo jugadota y le pegaron su patada, en Estudiantes vs Flamengo

El habilidoso futbolista colombiano Jorge Carrascal fue titular en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, y en Argentina dio luces de su calidad con el balón.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal Flamengo
Pantallazo

En Flamengo una de las figuras es el colombiano Jorge Carrascal, quien se ha ganado su lugar en la titular del equipo brasileño, que este jueves visitó a Estudiantes de La Plata, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y en este compromiso se hizo presente la calidad y 'magia' acostumbrada del cartagenero, quien dejó ver la manera en la que trata la pelota.

Publicidad

Últimas noticias

Jorge Carrascal Estudiantes vs Flamengo
Colombianos en el exterior

Flamengo, con Jorge Carrascal, sacó un empate 0-0 con Estudiantes, en ida de ‘semis’ de Libertadores

Jhon Durán Benfica
Colombianos en el exterior

La broma en Benfica para Jhon Durán y Vangelis Pavlidis; “no tienen por qué temer”

En una jugada decidió pisar el balón, se sacó a un jugador de Estudiantes con técnica, y luego recibió una durísima patada, ya que a los argentinos no les gustó que hiciera esos lujos en pleno partido de Copa Libertadores. Por supuesto, Jorge Carrascal mostró su enojo por esa dura entrada.

Publicidad

Acá la jugada de Jorge Carrascal, en Estudiantes vs Flamengo:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Jorge Carrascal

Flamengo

Estudiantes de La Plata

Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad