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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Flamengo, con Jorge Carrascal, sacó un empate 0-0 con Estudiantes, en ida de ‘semis’ de Libertadores

Flamengo, con Jorge Carrascal, sacó un empate 0-0 con Estudiantes, en ida de ‘semis’ de Libertadores

En el partido disputado este jueves, en Argentina, no hubo ganador y todo se definirá en el Maracaná. Tres colombianos estuvieron en cancha: Jorge Carrascal, Edwuin Cetré y Miguel Monsalve.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Jorge Carrascal Estudiantes vs Flamengo
Jorge Carrascal en Estudiantes vs Flamengo
AFP

No hubo ganador en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, este jueves, en un partido en el que estuvo de titular el mediocampista colombiano, Jorge Carrascal.

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El cartagenero fue uno de los puntos altos del equipo brasileño, que sacó un buen resultado de visitante en Argentina, y ahora buscará el paso a la final cuando reciba al 'pincha' en el estadio Maracaná.

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Baltasar Rodríguez tuvo en los primeros quince minutos dos oportunidades para convertir, pero le faltó puntería, mientras que Bruno Henrique, de cabeza, tuvo la del campeón defensor pero la pelota se fue desviada.

Hasta el final del primer tiempo, el local dispuso de opciones para irse en ventaja al descanso: una llegada de Santiago Núñez que coronó el portero Agustín Rossi, un golpe de cabeza de Joaquín Tobio Burgos que se fue desviado y la más clara en el minuto 32 con un remate de Tiago Palacios que requirió la intervención otra vez de Rossi.

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En el comienzo de la segunda etapa una desinteligencia de Ramiro Funes Mori dejó a Samuel Lino lanzado hacia la portería del uruguayo Fernando Muslera, pero llegó con lo justo Santiago Núñez para evitar la apertura del marcador.

Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo.
Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo.
Foto: AFP

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El colombiano Jorge Carrascal se empezó a asociar con Lucas Paquetá y creció el juego del ‘Mengao’, pero la presión continuó siendo del local con un golpe de cabeza de Santiago Núñez que pasó cerca y una llegada del lateral Eros Mancuso con otro remate desviado.

En el minuto 78 Núñez remató en el área, pero Álex Sandro ahogó el grito de gol de Estudiantes, y en el minuto 82 el ingresado Edwin Cetré tuvo un disparo claro, pero Agustín Rossi se volvió a lucir.

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El pitazo final del árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez dejó a Estudiantes y Flamengo en paridad para el partido de vuelta en Río de Janeiro, en una llave que tendrá como rival en la final al vencedor del cruce de brasileños entre Palmeiras y Fluminense.

El ‘Verdao’ sacó ventaja al ganar al 'Flu' por 1-2 en el Estadio Maracaná.

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