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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Luis Chilavert y su veredicto sobre Álvaro Montero, que suena para llegar a Boca Juniors

José Luis Chilavert y su veredicto sobre Álvaro Montero, que suena para llegar a Boca Juniors

El legendario arquero paraguayo fue directo y opinó sobre Álvaro Montero para seguir comandando la portería de Vélez, en medio de lo rumores que los adjudican en Boca Juniors.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y de la Selección Colombia.
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y de la Selección Colombia.
X de @Velez

Mientras que Álvaro Montero está concentrado con la Selección Colombia para la disputa del Mundial 2026, su presente y futuro en Velez Sarsfield sigue dando de que hablar en Argentina, y ahora fue uno de los máximos ídolos del club quien dio unas duras palabras hacia el portero guajiro.

Se trata de José Luis Chilavert, recordado arquero del club del sur del continente, ganando numerosos títulos en los que resalta la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, además de ser uno de los arqueros más goleadores del balón pie sudamericano.

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El ex futbolista paraguayo se refirió a los actuales guardapalos que tiene Vélez, en donde ambos tienen las mismas posibilidades de quedarse y las mismas posibilidades de salir, pero para Chilavert, hay un claro favorito para quedarse.

"Álvaro Montero es un buen arquero y va a tener una experiencia mundialista que es importante, pero si yo tengo que elegir me quedo con Marchiori porque ama a Vélez Sarsfield y merece un lugar porque nunca desentonó en los campeonatos que ganó el Club. Creo que sería muy injusto dejar ir a Marchiori, mi respaldo es absoluto para Tomás. Los técnicos a veces tienen preferencias, pero si yo fuese el mánager de Vélez, me inclino por Marchiori", dijo en entrevista a 'Velez y su mundo'.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Vélez Sarsfield, es figura en el fútbol argentino
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Vélez Sarsfield, es figura en el fútbol argentino
Twitter de Vélez Sarsfield

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¿Montero a Boca Juniors?

Si se da la salida del guajiro de 2 metros de altura, el club que más está interesado es Boca Juniors de Argentina, pues desde hace años su compatriota Óscar Córdoba lo recomendó a la dirigencia del 'xeneize' y, tras una fabulosa temporada con el 'fortín', desde la cabeza de Juan Román Riquelme ven con muy buenos ojos llevarlo a jugar a la mítica Bombonera para la siguiente temporada. Además, su perfil, experiencia y presente deportivo encajan perfectamente en el proyecto que busca fortalecer al equipo para competir por los títulos locales e internacionales.

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Por ahora, lo que sí es cierto es que Montero está concentrado con la Selección Colombia y espera tener minutos en la portería de la 'tricolor' en cualquiera de los tres juegos de la fase de grupos en donde enfrentarán a Uzbekistan, RD Congo y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Recientemente, el ex Millonarios vio 45 minutos en el último juego de preparación de los dirigidos por Néstor Lorenzo frente a Jordania, demostrando seguridad en el arco gracias a sus dos metros de altura.

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