Con Lionel Messi 'encendido', Argentina inicia la defensa del título en un Mundial récord

La gran estrella del fútbol, Lionel Messi, reapareció el martes en el amistoso que Argentina le ganó a Islandia y está apto para participar en el Mundial de todos los excesos que comenzará este jueves en México, marcado por las tensiones internacionales.i

En 96 años de historia, nunca tres países (México, Estados Unidos y Canadá) habían organizado el Mundial.

Y también por primera vez, el torneo contará con 48 países participantes y un total de 104 partidos en casi mes y medio de competición, una versión XXL a la altura de los sueños de grandeza de la FIFA.

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- Gol y récords -

Desde que Messi se lesionó en un partido con el Inter Miami, los hinchas argentinos han estado tres semanas en un sinvivir, esperando que su gran capitán pudiera llega a tiempo para liderar la operación reconquista: conservar el título ganado hace cuatro años en Catar.

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Fueron sólo 20 minutos en el amistoso contra Islandia con el que Argentina puso punto final a su preparación, pero Messi respondió: marcó un gol de penal y participó en el tercero, anotado por Thiago Almada. Valetín Barco abrió el mrcador (3-0).

Con este tanto en su partido 199 como internacional, el astro llegó a los 117 goles con la Albiceleste, de la que es el máximo artillero histórico.

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, sufrió una lesión previo al Mundial 2026 AFP

También se convirtió en su goleador de mayor edad, con 38 años, 11 meses y 18 días, y superó la marca de Ángel Labruna, que anotó su último gol en 1957, con 38 años, 9 meses y 8 días.

A partir del 16 de junio contra Argelia, Messi tendrá la ocasión de disputar su sexto Mundial, un récord que compartirá con otros dos futbolistas, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, que también alcanzarán esa cifra en Norteamérica.

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- Un Azteca blindado -

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Para entonces ya se habrán cumplido cinco días de torneo, que arrancará este jueves en el estadio Azteca de México.

Será la tercera ocasión que el mítico recinto de la capital mexicana viva una ceremonia de inauguración mundialista, lo que dará aún más misticismo a un campo que vivió capítulos inolvidables con astros como Pelé, Maradona o Franz Beckenbauer.

Los días previos se han visto marcados por las multitudinarias protestas de profesores mexicanos. Miles de ellos desfilaron el martes reclamando mejoras salariales, pero no alcanzaron su objetivo de llegar al Azteca por la acción de la policía desplegada alrededor del recinto.

Los maestros están convocados a nuevas protestas el jueves, coincidiendo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, lo que podría hacer más complicado aún el acceso al estadio.