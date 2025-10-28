Ponen la lupa sobre Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Betis; "le ha costado mucho"

El Real Betis afrontaba el choque de la jornada 10 de LaLiga con la ilusión de superar a un rival directo en la lucha por puestos europeos, pero terminó cayendo por 0-2 frente al Atlético de Madrid, debido a los goles de Giuliano Simeone, al minuto 3, y Álex Baena, en el 45+2, que certificaron el triunfo 'colchonero'.

Dentro de un equipo que no encontró su mejor versión, el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue uno de los señalados por no dar ese plus ofensivo que urgía, pero la combinación de la férrea defensa rival y pocas oportunidades claras le dejó lejos de su mejor imagen. Consciente de la tarea que implicaba enfrentarse a centrales duros y bien plantados, el 'Cucho' intentó descargas, movimientos hacia la banda y diagonales al espacio, pero su impacto acabó siendo muy bajo.

El medio español 'Estadio Deportivo' hizo el análisis uno por uno del Betis, y la calificación del 'cafetero' fue una de las más pobres de su equipo. El diario le dio un 4, con la crítica de que: "Llegó lanzado al parón y se fue con la selección de Colombia en medio de una racha de cuatro jornadas seguidas marcando, pero le está costando mucho pisar área desde el regreso. Se asocia con criterio en zona de elaboración y carga bien las bandas, pero en el área sólo tuvo un cabezazo por encima del larguero y un disparo que Giménez repelió."

Su intervención más clara llegó en una combinación por la derecha: centro de Bellerín al área, bajada de 'Cucho' que permitió a Abde disparar al poste. El papel pudo haber sido diferente si ese remate hubiera terminado en gol, pero no fue así. El entrenador Manuel Pellegrini justamente comentó que al equipo le faltó claridad en el ataque para lograr anotar en el partido. "Quizá no estuvimos finos en el último tercio para crear ocasiones y el segundo gol les abrió mucho más el partido. No pudimos descontar en el segundo. El gol los ayudó muchísimo", afirmó el DT.

'Cucho' Hernández, jugador colombiano del Real Betis Getty Images

Por otra parte, Nelson Deossa ingresó al partido en el minuto 76 con la intención de dar aire al centro del campo y ofrecer nuevas opciones al equipo verdiblanco, lo cual fue bien valorado por el diario, "el colombiano sigue sumando minutos de adaptación. Bien con la pelota, salió en el 76' y el escenario no estaba para lucirse". Pellegrini reconoció que "(Nelson Deossa) es potencia, con buena llegada para rematar fuera del área y apareciendo sin balón. Se está poniendo a tono tras estar con lesiones que le impidieron poder jugar. Esperemos que dé pronto su mejor versión como jugador del Betis".

Al final, la derrota retrató a un Betis que tuvo posibilidades, pero que volvió a pagar caro dos errores en momentos puntuales: el gol tempranero fue un balde de agua fría y el segundo justo al filo del descanso hundió la moral. Ahora, los colombianos tendrán que mejorar para que su conjunto vuelva al triunfo el próximo domingo frente al Mallorca en una nueva fecha de LaLiga EA Sports.