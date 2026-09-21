¿Cuándo se jugarán las finales de ida y vuelta entre Cali y Santa Fe, por la Liga femenina 2026?

Este lunes 21 de septiembre, la Dimayor dio a conocer el calendario oficial para las finales de la Liga femenina 2026, que se disputará entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Y es que, a solo horas de haber definido a las dos finalistas; desde el máximo organismo del fútbol colombiano no se hicieron esperar más y, a través de un comunicado, compartieron las fechas, horas y hasta estadios en los que se jugarán los dos compromisos definitivos.

Incluso, en la Dimayor resolvieron una inquietud que había generado ruido en las redes sociales, sobre el escenario en el que se disputaría el duelo de ida, con Independiente Santa Fe oficiando como local. Debido a un concierto que se realizará a inicios de octubre, se estaba manejando la posibilidad de que las 'leonas' hicieran uso del estadio Metropolitano de Techo.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar la programación de la Final de la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2026



👉 https://t.co/lba0dFhsvM#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/mvbT0mOFTk — DIMAYOR (@Dimayor) September 21, 2026

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Sin embargo, al final se decidió que este compromiso se jugará el miércoles 23 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín; a donde cientos de aficionados 'cardenales' le seguirán los pasos a este equipo capitalino, que busca su cuarta estrella en la historia del fútbol femenino.



Por otra parte, también está el Deportivo Cali, que cerrará la llave de local el próximo sábado 26 de septiembre, en el estadio Palmaseca. Esto, a las seis de la tarde.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las finales de ida y vuelta en la Liga femenina 2026?

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Final ida

Partido: Santa Fe vs. Cali

Fecha: Miércoles 23 de septiembre

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: El Campín

Final vuelta

Partido: Cali vs. Santa Fe

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Palmaseca.

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¿Cómo va el historial en finales, entre Cali y Santa Fe, por la Liga femenina?

Aunque se han enfrentado tres veces por finales; el cuadro 'azucarero' es quien se ha coronado en las tres ocasiones, teniendo un 100% de efectividad frente al equipo bogotano.

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2021: Cali conquistó su primera estrella

El Deportivo Cali se impuso en la final de la Liga Femenina 2021 con un marcador global de 6-3.

Linda Caicedo. Foto: @AsoDeporCali

Ida: Deportivo Cali 4-1 Santa Fe.

Vuelta: Santa Fe 2-2 Deportivo Cali.

Campeón: Deportivo Cali.

2024: segunda estrella 'azucarera'

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Tres años después, ambos equipos volvieron a enfrentarse en la final. Cali repitió el título con un global de 4-1.

Ida: Deportivo Cali 2-1 Santa Fe.

Vuelta: Santa Fe 0-2 Deportivo Cali.

Campeón: Deportivo Cali.

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2025: título definido desde el punto penal

La final de 2025 fue la más equilibrada en el marcador. Santa Fe ganó el primer partido, pero Cali igualó la serie en Palmaseca y se impuso en los penaltis.

Ida: Santa Fe 1-0 Deportivo Cali.

Vuelta: Deportivo Cali 1-0 Santa Fe.

Penaltis: Cali ganó 5-4.

Campeón: Deportivo Cali.

