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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa, con los 'taches arriba' en contra de 'Davo Xeneize' y 'La Cobra; "chiquititos"

Sebastián Villa, con los 'taches arriba' en contra de 'Davo Xeneize' y 'La Cobra; "chiquititos"

Sebastián Villa ya lleva tiempo en el fútbol de Argentina y en la segunda era no han faltado las críticas en su contra, especialmente de influenciadores.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
afp.

Sebastián Villa no ha tenido mucha resonancia en su regreso a Boca Juniors y no es titular en el equipo que dirige Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena, quien solamente le ha dado minutos en los segundos tiempos y en otros duelos, se quedó sin actuar. En el triunfo 2-0 sobre San Lorenzo del domingo pasado, el antioqueño ingresó al minuto 82.

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El delantero llegó procedente de Independiente Rivadavia y fue uno de los fichajes más sonados del fútbol argentino para el segundo semestre de 2026. Sin embargo, su nivel ha estado por debajo de lo esperado, provocando críticas desde los medios de comunicación e incluso desde los streamers partidarios que generan contenidos desde las plataformas digitales, con unas masas importantes de seguidores.

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En ese aspecto, Villa Cano es tema en Argentina por unas declaraciones en contra de algunos de esos streamers. "De ellos no hablo, no le doy de comer a esa gente. No me gusta vender humo. Respeto mucho a los streamers, pero hay muchos que hablan de más. La Cobra al lado mío es muy chiquitito, Davo también es así de chiquitito. No les he hecho nada; solo porque son simpatizantes de Boca, creen que tienen el derecho de estar difamando a la persona", indicó el jugador de los 'xeneizes' en un video que es viral en redes.

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Pero el jugador surgido en las filas del Tolima no se quedó ahí, sino que siguió con sus duras palabras. Así aseguró que "la verdad es que los pibes hablan de más, eso no me gusta. No los conozco, solo los he visto por TikTok. Creen que ser futbolista es fácil, pero ser futbolista es muy difícil".

La respuesta de Davo Xeneize

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“Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no puede criticarme a mí? ¿Por qué tengo que enojarme o tengo que contestarle?”, expresó Davo Xeneize, en declaraciones que se registran en los medios de Buenos Aires.

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"Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno tiene su opinión. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo, como hincha de Boca, a analizar sus partidos”, finalizó el influenciador.

Davoo Xeneize, streamer argentino habla del relato de Gol Caracol.
Davoo Xeneize, streamer argentino habla del relato de Gol Caracol.
Toma de captura

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