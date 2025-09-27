Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, atento en León: DT colombiano suena para reemplazar a Eduardo Berizzo

James Rodríguez, atento en León: DT colombiano suena para reemplazar a Eduardo Berizzo

Luego de la salida de Eduardo Berizzo, la prensa ya barajó los nombres de los candidatos que tienen opciones de llegar al banquillo de León de Guanajuato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
James Rodríguez en acción de juego con León frente a Mazatlán.
James Rodríguez en acción de juego con León frente a Mazatlán.
X de @clubleonfc

Publicidad

Publicidad

Publicidad