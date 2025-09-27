James Rodríguez, atento en León: DT colombiano suena para reemplazar a Eduardo Berizzo

Las últimas horas en León de Guanajuato han estado convulsionadas por la salida de Eduardo Berizzo, tras la derrota 2-0 en la visita a Juárez, un equipo que nunca en la historia le había podido ganar en casa a 'La Fiera'. Con el argentino fuera del club, las especulaciones ya comenzaron arrojando los nombres de su posible reemplazo. La información es sorpresiva ya que un colombiano aparece en la lista junto a un uruguayo.

La información fue revelada por la prensa argentina y tiene como protagonistas a entrenadores con pasado muy reciente en el balompié del país norteamericano. "Entre esos nombres, han destacado el de dos técnicos internacionales que recientemente tuvieron trabajo en la Liga MX: se trata de Juan Carlos Osorio, ex estratega de Xolos, y Vicente Sanchez, quien se encargó de Cruz Azul el semestre pasado", contó 'Diario Olé'.

¿Cómo le fue a Juan Carlos Osorio en Tijuana?

Osorio tuvo un paso muy corto y poco exitoso por Tijuana en el torneo Apertura 2024 y Clausura 2025 de la Liga MX. Allí dirigió 34 partidos, con apenas 12 victorias, 7 empate y 15 derrotas, alcanzando un bajo rendimiento del 42,15 %. Esta experiencia se suma a su extensa trayectoria como director técnico en clubes y selecciones. A lo largo de su carrera estuvo en equipos como Millonarios, Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla, Atlético Nacional, São Paulo, América de Cali, Zamalek y Athletico Paranaense. Además, dirigió a la Selección de México y la Selección de Paraguay.

Juan Carlos Osorio, director técnico colombiano, es pretendido por la Selección Panamá AFP

¿Cómo le fue a Vicente Sánchez en Cruz Azul?

El exjugador uruguayo apenas tiene una experiencia como entrenador en propiedad y fue justamente en el Torneo Clausura 2025, comandando a Cruz Azul. Sánchez dirigió 28 encuentros con un saldo de 18 triunfos, ocho empates y apenas dos derrotas para un rendimiento del 71%. Si bien en el rentado local no logró el título y se quedó en semifinales, a nivel internacional destacó y ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF. En los 'cementeros' tuvo a los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

Vicente Sánchez en su paso por Cruz Azul. RODRIGO OROPEZA/AFP